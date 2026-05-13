UE zwiększyła import rosyjskiego gazu do rekordowego poziomu

Jak pisze "Die Welt", powołując się na dane Instytutu Ekonomiki Energetycznej i Analiz Finansowych (IEEFA), największymi importerami rosyjskiego gazu były Francja, Hiszpania i Belgia. Ogółem wolumen importu rosyjskiego surowca do UE wzrósł o 16 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 roku i osiągnął wartość 6,9 mld metrów sześciennych.

Francja zaimportowała w pierwszym kwartale więcej rosyjskiego LNG niż jakikolwiek inny kraj UE, ustanawiając nowy rekord zakupów w styczniu. Jak wskazują eksperci z IEEFA, zależność od dostaw z Rosji jest "piętą achillesową europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego”.

Według Komisji Europejskiej w 2025 r. LNG będzie stanowił 45 proc. całkowitego importu gazu ziemnego do UE – pozostała część będzie dostarczana rurociągami. Największym pod względem całkowitych wolumenów (gaz gazociągowy i LNG) w pierwszym kwartale była Norwegia (31 proc.), następnie USA (28 proc.) i Federacja Rosyjska (14 proc.).

Z powodu wybuchu wojny z Iranem, UE zwiększyła import z USA. Według IEEFA, do 2028 roku dostawy gazu z tego kraju mogą zwiększyć się i stanowić nawet 80 proc. całego wolumenu dostaw tego surowca do UE.

Rekord dostaw

Jak wynika z danych Gas Infrastructure Europe (GIE), pod koniec marca łączna ilość LNG przesyłana z europejskich terminali do unijnego systemu przesyłowego gazu wyniosła około 13,7 mld m3, co stanowi wzrost o 15 proc. w porównaniu z lutym i o 8 proc. w porównaniu z marcem 2025 r. Poprzedni szczyt dostaw odnotowano w maju 2025 r. i wyniósł on 12,85 mld m3.

Na koniec pierwszego kwartału 2026 r. przesył LNG z terminali do europejskiego systemu przesyłowego gazu utrzymywał się na rekordowym poziomie ponad 38 mld m3, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Rosja zarabia na eksporcie ropy najwięcej od początku wojny z Ukrainą

