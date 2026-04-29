Rozłam w Zatoce Perskiej. Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają kartel OPEC

"Decyzja ta jest zgodna z długoterminową wizją strategiczną i gospodarczą Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz rozwojem ich sektora energetycznego, w tym przyspieszeniem inwestycji w krajową produkcję energii" – podała w komunikacie państwowa agencja WAM.

Reuters napisał, że decyzja ZEA to dotkliwy cios dla organizacji zrzeszającej eksporterów ropy naftowej oraz ich faktycznego lidera, Arabii Saudyjskiej, zadany w momencie, gdy wojna z Iranem wywołała bezprecedensowy wstrząs na rynku energii i zachwiała światową gospodarką.

ZEA opuszczają OPEC. "Sukces Trumpa"

Według agencji, wyjście Emiratów z OPEC stanowi duży sukces prezydenta USA Donalda Trumpa, który oskarżał kartel o "okradanie reszty świata" poprzez sztuczne zawyżanie cen ropy.

ZEA zdecydowały się opuścić OPEC w obliczu wojny USA i Izraela z Iranem, który w odwecie zablokował cieśninę Ormuz – strategiczny szlak eksportu ropy naftowej i skroplonego gazy LNG z krajów Zatoki Perskiej.

OPEC odpowiada za ok. 35 proc. światowej produkcji ropy, blisko 50 proc. eksportu surowca i prawie 80 proc. potwierdzonych rezerw.

Ceny ropy w górę

Ceny ropy na światowych rynkach wzrosły w środę (29 kwietnia), osiągając najwyższe poziomy od początku kryzysu na Bliskim Wschodzie. Amerykańska ropa WTI kosztuje już 100 dolarów za baryłkę (wzrost o 1,04 proc.), natomiast ropa Brent – ponad 110 dolarów za baryłkę (wzrost o 1,11 proc.).

W praktyce to OPEC+ ma największy wpływ na ceny ropy, bo obejmuje więcej dużych producentów (zwłaszcza Rosję). Nawet niewielka zmiana wydobycia wpływa na ceny paliw na świecie i przekłada się na inflację, także w Polsce.

OPEC i OPEC+ razem produkują ok. 40 proc. ropy na świecie i dominują w globalnym eksporcie.

Blokada cieśniny Ormuz. Prezydent USA wydał rozkaz wojsku

Inwestorzy wciąż są zaniepokojeni brakiem postępów w negocjacjach USA z Iranem. Według najnowszych doniesień "Wall Street Journal", prezydent USA Donald Trump polecił swoim współpracownikom przygotowanie się na przedłużoną blokadę cieśniny Ormuz.

23 kwietnia Trump rozkazał amerykańskiej marynarce wojennej zaatakować i zniszczyć każdą łódź stawiającą miny w cieśninie Ormuz. Polecił także "potroić" tempo rozminowywania cieśniny.

Czytaj też:

