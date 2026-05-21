Sieć 6G. Zakończyły się pierwsze w Polsce testy transmisji danych

"Orange Polska we współpracy z Nokią przetestował w swojej sieci możliwości transmisji danych w niedostępnym jeszcze do celów komercyjnych paśmie częstotliwości 6 GHz, które w przyszłości mogłoby być wykorzystywane zwłaszcza na obszarach o dużym natężeniu ruchu mobilnego. Orange na potrzeby testów skorzystał z pasma o szerokości 200 MHz" – czytamy w komunikacie.

Testy 6G. Dwukrotnie wyższa prędkość

W trakcie testów zrealizowanych w Warszawie wykorzystano moduły radiowe i prototypowe urządzenia mobilne Nokii. Testowana technologia pozwala na osiągnięcie prędkości ponad 3 Gb/s, czyli dwukrotnie wyższej niż ta, jaką dziś użytkownicy mogą osiągnąć korzystając z 5G w paśmie C. W trakcie testów, które odbyły się w czwartek (21 maja), osiągnięto prędkość transmisji 3,17 Gb/s.

– Test transmisji mobilnej w paśmie 6 GHz to pokaz przyszłych możliwości technologii mobilnych. Dziś nasi klienci mogą korzystać z łączności najwyższej jakości w oparciu o technologię światłowodową i 5G, które intensywnie rozwijamy. Patrzymy jednak w przyszłość, przygotowując się na rosnące wymagania i oczekiwania użytkowników, korzystając z potencjału innowacji – powiedział członek zarządu ds. Sieci i Technologii Orange Polska Piotr Jaworski.

– Dlatego testujemy nowe technologie, nowe częstotliwości, poszukujemy rozwiązań, które w przyszłości mogą wspierać bardziej efektywne i odporne działanie sieci i zapewniać naszym klientom niezawodną i szybką łączność, wszędzie tam, gdzie jej oczekują – dodał.

Orange to nie tylko internet

