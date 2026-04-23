Gorąco w cieśninie Ormuz. Trump: Rozkazałem ostrzelać i zniszczyć

"Rozkazałem Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych ostrzelać i zniszczyć każdy statek, nawet jeśli jest to mała łódź… który stawia miny na wodach Cieśniny Ormuz” – napisał Trump w czwartek (23 kwietnia) w serwisie Truth Social.

"Nie ma miejsca na wahanie. Co więcej, nasze trałowce właśnie oczyszczają cieśninę. Nakazuję kontynuowanie tych działań, ale z potrójną intensywnością" – dodał.

W kolejnym wpisie prezydent USA zapewnił, że jego wojsko ma całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormuz i że żaden statek nie może wpłynąć ani wypłynąć bez zgody amerykańskiej marynarki wojennej, dopóki Iran nie zawrze umowy.

Według Trumpa, reżim w Teheranie ma ogromne trudności z ustaleniem, kto jest jego przywódcą. W opinii prezydenta USA w Iranie toczą się walki wewnętrzne między "twardogłowymi" a "umiarkowanymi", którzy wcale umiarkowani nie są.

Wojska USA w cieśninie Ormuz. Trump wydał rozkaz

Iran zablokował cieśninę Ormuz na początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki. Tym strategicznym szlakiem morskim z Zatoki Perskiej przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG).

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. W nocy z wtorku na środę (22 kwietnia) minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które prezydent USA przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghaber Ghalibaf oświadczył w środę (22 kwietnia), że otwarcie cieśniny Ormuz jest niemożliwe, ponieważ USA "rażąco naruszają" rozejm przez blokowanie irańskich portów.

Pakistan planował zorganizowanie drugiej rundy rozmów, jednak Biały Dom wstrzymał planowaną podróż wiceprezydenta USA J.D. Vance’a do Islamabadu, po tym jak Teheran odrzucił próby wznowienia negocjacji.

