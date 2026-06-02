Trump wściekł się na Netanjahu. "Ku**a, oszalałeś. Jesteś pier******m wariatem"

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że przywódcy Izraela i wspieranego przez Iran libańskiego Hezbollahu zgodzili się na wstrzymanie walk. "Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone" – napisał Trump na platformie Truth Social.

Amerykański przywódca podkreślił, że za pośrednictwem wysokich rangą przedstawicieli prowadził również rozmowy z Hezbollahem. Jak przekazał, organizacja zgodziła się na wstrzymanie działań zbrojnych pod warunkiem, że Izrael również zaprzestanie ataków.

Ogłoszenie rozejmu nastąpiło w momencie gwałtownego wzrostu napięcia wokół Libanu. W poniedziałek (1 czerwca) premier Izraela Benjamin Netanjahu wydał rozkaz przeprowadzenia ataku na Dahiję, czyli południowe przedmieścia Bejrutu, uznawane za główny bastion Hezbollahu.

Władze w Teheranie, które od lat wspierają szyicką organizację politycznie i militarnie, ostrzegły, że nie będą tolerować dalszej eskalacji konfliktu w Libanie. Dowództwo irańskich sił zbrojnych zapowiedziało, że jeśli Izrael zdecyduje się na uderzenie w Bejrut, mieszkańcy północnego Izraela także muszą liczyć się z nalotami.

Trump do Netanjahu: Co ty, ku**a, robisz?

Tymczasem portal Axios, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą, podał, że w trakcie poniedziałkowej rozmowy telefonicznej prezydent Donald Trump wściekł się na premiera Benjamina Netanjahu. Poszło o eskalację działań Izraela w Libanie. Amerykański przywódca nie szczędził wulgaryzmów.

– Ku**a, oszalałeś. Jesteś pier******m wariatem. Gdyby nie ja, siedziałbyś w więzieniu. Ratuję ci tyłek. Wszyscy cię teraz nienawidzą. Wszyscy teraz nienawidzą Izraela – miał powiedzieć Trump do Netanjahu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych oskarżył szefa izraelskiego rządu o niewdzięczność i zakazał mu kolejnych uderzeń na terytorium Libanu. Przekonywał, że dalsze działania zbrojne będą coraz bardziej izolować Izrael na arenie międzynarodowej.

Jeden z informatorów serwisu Axios przekazał, że w pewnym momencie Trump krzyknął do Netanjahu: "Co ty, ku**a, robisz?".

