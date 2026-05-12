"Moralne bankructwo". Netanjahu wściekły na UE

O nałożeniu nowych sankcji na izraelskich osadników z Zachodniego Brzegu poinformowała w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

"Ministrowie spraw zagranicznych UE właśnie dali zielone światło dla sankcji wobec izraelskich osadników w związku z przemocą wobec Palestyńczyków. Zdecydowali również o nowych sankcjach wobec prominentnych postaci Hamasu. W samą porę przechodzimy od impasu do realizacji. Ekstremizmy i przemoc niosą konsekwencje" – przekazała na platformie X Kallas.

Netanjahu grzmi po decyzji UE. "Pokazuje swoje moralne bankructwo"

Na decyzję Wspólnoty w tej sprawie ostro zareagował premier Izraela Benjamin Netanjahu. "Kiedy Izrael i USA »wykonują za Europę brudną robotę«, walcząc za cywilizację przeciwko dżihadystycznym szaleńcom w Iranie i innych miejscach, UE pokazuje swoje moralne bankructwo, przedstawiając fałszywą symetrię między obywatelami Izraela a terrorystami z Hamasu" — czytamy na oficjalnym profilu premiera Izraela w serwisie X.

Netanjahu uznał za rzecz "niedopuszczalną" karanie Żydów za to, że żyją w Judei i Samarii. Zapewnił ponadto, że Izrael będzie chronił ich prawo do życia w sercu ojczyzny przodków.

Przypomnijmy, że Judea i Samaria to izraelskie określenie Zachodniego Brzegu Jordanu, okupowanego przez Izrael od 1967 roku. Obecnie na tym terenie zamieszkuje ok. 3 miliony Palestyńczyków i pół miliona żydowskich osadników. Większość państw uznaje żydowskie osadnictwo na tym terenie za nielegalne, a sama Unia Europejska już wcześniej nakładała na osadników sankcje.

