Izrael wywłaszcza święte miejsce. Pierwsza taka sytuacja w historii

Według izraelskiej organizacji pokojowej Peace Now, izraelska administracja cywilna wydała nakaz wywłaszczenia prawie 11 hektarów ziemi w Nabi Samuel, niedaleko Jerozolimy. Teren obejmuje meczet i grobowiec czczony jako grobowiec proroka Samuela. Obecnie jest on własnością Islamskiego Urzędu Waqf, który zarządza również świętymi miejscami islamskimi na Wzgórzu Świątynnym.

Izraelscy urzędnicy przeforsowali wywłaszczenie mimo sprzeciwu

W 2018 roku plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, pierwotnie złożony w 2013 roku, został odrzucony po sprzeciwie lokalnych mieszkańców. Teraz izraelskie biuro koordynacji działań rządowych na terytoriach (Cogat) przeforsowało wywłaszczenie.

Według Peace Now, skonfiskowany teren obejmuje również park archeologiczny, grunty rolne, źródło i drogi dojazdowe. Organizacja oskarża władze podległe ministrowi finansów Becalelowi Smotrichowi (Syjonizm Religijny) o wykorzystywanie tego kroku do przyspieszenia aneksji Zachodniego Brzegu. Wywłaszczenie miejsca kultu grozi "przekształceniem konfliktu politycznego w wojnę religijną".

Władze: Służy to dobru wspólnemu

Cogat wskazał na brak współpracy ze strony Waqf w sprawie planów renowacji. Prace, konieczne ze względów bezpieczeństwa, są prowadzone zgodnie z prawem i dla dobra wszystkich wierzących, stwierdzili przedstawiciele izraelskich władz w odpowiedzi na pytanie niemieckiej agencji katolickiej KNA.

Palestyńska część Jerozolimy, na której terytorium znajduje się Nabi Samuel, oskarżyła Izrael, według palestyńskiej agencji informacyjnej Wafa, o systematyczne dążenie do przejęcia palestyńskich stanowisk archeologicznych pod pretekstem rozwoju i renowacji. Celem jest egzekwowanie deklarowanej przez Izrael suwerenności nad całą Jerozolimą oraz wykluczenie Palestyńczyków i muzułmanów z przestrzeni publicznej miasta.

Święte miejsce dla muzułmanów i wyznawców judaizmu

Nabi Samuel, arab. Nabi Samwil, leży kilka kilometrów na północ od Jerozolimy, w Strefie C okupowanego Zachodniego Brzegu, która zgodnie z Porozumieniami z Oslo znajduje się pod izraelską kontrolą cywilną i wojskową. Izrael wydalił palestyńskich mieszkańców zamieszkujących okolice w 1971 roku, ogłosił ten obszar parkiem narodowym w 1995 roku i rozpoczął wykopaliska archeologiczne.

Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie uważają to miejsce za grób biblijnego proroka Samuela. Od lat 80. XX wieku na tym terenie istniały oddzielne muzułmańskie i żydowskie miejsca modlitwy.

W 2025 roku rząd Izraela wywłaszczył dziedziniec przy Grobowcach Patriarchów w Hebronie. Wówczas rząd argumentował, że wywłaszczony teren jest otwartą przestrzenią, a żydowskie miejsce modlitwy wymaga zadaszenia. W listopadzie ubiegłego roku Cogat wywłaszczył również 180 hektarów ziemi wokół stanowiska archeologicznego Sebastia na północy okupowanego Zachodniego Brzegu.

Czytaj też:

Izraelskie ataki. Przerażająca relacja zakonnikaCzytaj też:

Zachodni Brzeg: Przemoc żydowskich osadników wciąż bezkarna