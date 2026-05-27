Dobre wieści dla kierowców. Oto maksymalne ceny paliw na czwartek

Ministerstwo Energii opublikowało nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw, które będą obowiązywały w czwartek (28 maja). Kierowcy mogą liczyć na spore obniżki. Stawki wyniosą: 6,31 zł za litr dla benzyny bezołowiowej Pb95, 6,86 zł za litr dla benzyny bezołowiowej Pb98 oraz 6,57 zł za litr dla oleju napędowego.

Dla porównania – w środę (27 maja) maksymalne ceny paliw wynoszą: 6,42 zł za litr dla benzyny bezołowiowej Pb95, 6,96 zł za litr dla benzyny bezołowiowej Pb98 oraz 6,75 zł za litr dla oleju napędowego. Takie same stawki obowiązywały we wtorek (26 maja).

Maksymalne ceny paliw

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw w Polsce został obniżony z 23 do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy). Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli nowe stawki zostają ogłoszone przed weekendem lub świętami, obowiązują do najbliższego dnia roboczego.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi około jedna piąta światowego handlu ropą naftową oraz blisko jedna trzecia gazu LNG.

Dodatkowy koszt poniesiony na zakup paliw przez kierowców indywidualnych i firmy, a także przez budżet państwa od momentu wybuchu wojny w Iranie 28 lutego do połowy maja wyniósł ok. 10 mld zł. Dane podał kierownik programu energia i klimat Fundacji Instrat Michał Grabka. Z wyliczeń tych wynika, że w okresie obowiązywania programu CPN, czyli od 31 marca, dodatkowy koszt paliw dla kierowców indywidualnych i firm wyniósł ok. 5,5 mld zł. Przed wprowadzeniem programu, czyli od 28 lutego do końca marca, było to ok. 2,5 mld zł. Z kolei dodatkowy koszt dla budżetu państwa wyniósł 2-2,5 mld zł.

