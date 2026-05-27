Tusk i Starmer podpisali traktat o partnerstwie w obronności

Podobną umowę rząd Donalda Tuska podpisał w ub. roku z Francją, a w przyszłym miesiącu – jak poinformował ambasador Niemiec w Polsce – ma zawrzeć także z Republiką Federalną.

Tusk w Londynie: Rosja jako długoterminowe zagrożenie

W imieniu Wielkiej Brytanii porozumienie podpisał premier Keir Starmer. Na razie wiadomo, że w porozumieniu są postanowienia dotyczące współpracy w zakresie dronów, obrony powietrznej, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa zdrowotnego.

Według komunikatu Downing Street porozumienie zakłada m.in. wspólną produkcję pocisków obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, szeroko zakrojone ćwiczenia wojskowe oraz współpracę przy rozwoju systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

– Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita podtrzymują na najwyższym poziomie współpracę pomiędzy naszymi rządami, państwami i narodami w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Bardzo się cieszę, że bez trudu odnaleźliśmy wspólny język, nie tak typowy dla dyplomatycznych sojuszy – powiedział Donald Tusk w oświadczeniu wygłoszonym po podpisaniu dokumentu.

Szef rządu i lider KO oznajmił, że już w jednym z pierwszych zapisów traktatu obie strony wskazują Rosję jako długoterminowe zagrożenie strategiczne dla Polski, Wielkiej Brytanii i całego NATO.

"Historia nas uczy". Premier: Sojusz z Wielką Brytanią wiarygodny

Przed wylotem do Wielkiej Brytanii premier Donald Tusk udzielił wypowiedzi dla mediów. W przemówieniu szef rząd wyraził swoją opinię w w kontekście wiarygodności sojuszników. Za wiarygodnych uważa Anglików. Polityk ponownie mówił też o redukcji amerykańskich sił w Europie.

– Historia nas uczy, a geografia nas poczuwa w sposób wyjątkowo bolesny, że Polska musi budować sojusze wiarygodne i takie, które będą przede wszystkim odstraszały ewentualnych agresorów. Sojusze, z których będą wynikały praktyczne działania przed ewentualnym konfliktem, tak aby właśnie uniknąć bezpośredniego zagrożenia i taki charakter ma traktat między Polską a Wielką Brytanią – oznajmił lider Koalicji Obywatelskiej na briefingu prasowym.

– Bardzo polskiej stronie zależało na tym, aby ten nowy traktat spełniał dwa wymagania – pierwsze, żeby wynosił relacje polsko-brytyjskie na ten maksymalny, najwyższy możliwy poziom, jaki przewiduje dyplomacja i polityka międzynarodowa i żeby był skoncentrowany właśnie na obronności i bezpieczeństwie i dlatego ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej, w przemyśle zbrojeniowym, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo – podkreślił Tusk.

