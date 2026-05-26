Kolejny sondaż, kolejne fatalne wyniki. Tusk nie ma powodów do zadowolenia

Najnowszy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazuje, że rząd Donalda Tuka notuje bardzo słabe oceny wśród Polaków. W badanej grupie przeważają bowiem oceny negatywne.

Polacy negatywnie o rządzie Tuska

Według OGB, 45,8 proc. respondentów źle ocenia obecny rząd. Pozytywnie o gabinecie Tuska wypowiada się z kolei 30,1 proc. ankietowanych. Neutralny stosunek do władzy deklaruje 24,1 proc. badanych.

twitter

W porównaniu z poprzednim badaniem odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 0,7 punktu procentowego. Jednocześnie liczba ocen negatywnych spadła o 5,3 punktu procentowego.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28 kwietnia – 11 maja na próbie 1000 osób.

Fatalne wyniki w kolejnym sondażu

Badanie OGB nie jest jedynym, które w ostatnich dniach powinno zaniepokoić Donalda Tuska. Według najnowszego sondażu CBOS spada poparcie dla jego gabinetu, rośnie liczba przeciwników władzy, a ponad połowa Polaków negatywnie ocenia zarówno działania rządu, jak i samego premiera.

Z sondażu wynika, że poparcie dla rządu deklaruje obecnie 33 proc. badanych. To o 2 punkty procentowe mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie aż 42 proc. respondentów otwarcie sprzeciwia się obecnej władzy. Obojętnych wobec rządu jest 21 proc., a 4 proc. nie ma zdania. Jeszcze gorzej wyglądają oceny działalności gabinetu. Pozytywnie pracę rządu ocenia 35 proc. ankietowanych, co oznacza spadek aż o 5 punktów procentowych względem kwietnia. Negatywną ocenę wystawia już 51 proc. badanych. To wzrost o 4 punkty procentowe w ciągu miesiąca.

Równie źle oceniany jest sam Donald Tusk. Zadowolenie z faktu, że stoi na czele rządu, deklaruje 35 proc. respondentów. Niezadowolonych jest aż 52 proc. ankietowanych. Brak zdania ma 12 proc. badanych.

Czytaj też:

Przez decyzję rządu utracili zaufanie do państwa. Mocny apel do TuskaCzytaj też:

Tusk: Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat dotyczący bezpieczeństwa