Ponad połowa Polaków przeciw Tuskowi. Fatalny sondaż dla rządu

Według najnowszego sondażu spada poparcie dla gabinetu, rośnie liczba przeciwników władzy, a ponad połowa Polaków negatywnie ocenia zarówno działania rządu, jak i samego premiera.

Ponad połowa Polaków niezadowolona z premiera

Z sondażu wynika, że poparcie dla rządu deklaruje obecnie 33 proc. badanych. To o 2 punkty procentowe mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie aż 42 proc. respondentów otwarcie sprzeciwia się obecnej władzy. Obojętnych wobec rządu jest 21 proc., a 4 proc. nie ma zdania. Jeszcze gorzej wyglądają oceny działalności gabinetu. Pozytywnie pracę rządu ocenia 35 proc. ankietowanych, co oznacza spadek aż o 5 punktów procentowych względem kwietnia. Negatywną ocenę wystawia już 51 proc. badanych. To wzrost o 4 punkty procentowe w ciągu miesiąca.

Równie źle oceniany jest sam Donald Tusk. Zadowolenie z faktu, że stoi na czele rządu, deklaruje 35 proc. respondentów. Niezadowolonych jest aż 52 proc. ankietowanych. Brak zdania ma 12 proc. badanych.

Słabo wyglądają także nastroje gospodarcze. Tylko 35 proc. respondentów uważa, że polityka rządu daje szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej kraju. To o 4 punkty procentowe mniej niż w poprzednim badaniu.

Krytyka Tuska płynie także z Niemiec

Problemy wizerunkowe rządu nie kończą się na krajowych sondażach. Krytyczne komentarze wobec działań gabinetu pojawiły się również w ostatnim czasie w niemieckim "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Publicysta Stefan Locke stwierdził, że proces „przywracania praworządności” w Polsce przebiega zbyt wolno, a zmiana władzy po wyborach parlamentarnych z 2023 roku nie rozwiązała najważniejszych problemów. Według autora próby "przywrócenia demokracji" nie przyniosły pełnego sukcesu, a "prawicowy populizm" nadal pozostaje w Polsce silny.

Na publikację ostro zareagował Jarosław Kaczyński. "Frankfurter Allgemeine Zeitung wyłożył kawę na ławę: praworządność to w istocie proniemieckość" – napisał prezes PiS. "Nigdy nie grzeszyli szczerością, a tu proszę. Czuć zniecierpliwienie mocodawców Tuska" – dodał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Niemiecki dziennik zwrócił jednocześnie uwagę, że PiS nadal utrzymuje silne poparcie społeczne, a partia Jarosława Kaczyńskiego skutecznie trafia do wyborców hasłami dotyczącymi silnego i niezależnego państwa.

"Antyamerykańskie fobie". Morawiecki: Tusk niszczy relacje Polski z USA

Kompromitacja Żurka? Media informują, gdzie przebywa Ziobro