Ratyfikacja umowy Polska-Ukraina. Prezydent podpisał ustawę
Prezydent Karol Nawrocki Źródło: KPRP/Przemysław Keler
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z 17 kwietnia 2026 r. o ratyfikacji umowy między rządami Polski i Ukrainy dotyczącej współpracy w zwalczaniu przestępczości – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Umowę podpisano 11 grudnia 2025 r. we Lwowie.

Porozumienie zakłada rozszerzenie współpracy służb obu państw m.in. w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, przemytu broni i narkotyków, cyberprzestępczości oraz terroryzmu i sabotażu.

Dokument przewiduje również szybszą wymianę informacji między organami ścigania, możliwość prowadzenia wspólnych działań operacyjnych i szkoleń, a także współpracę przy poszukiwaniu osób ściganych oraz identyfikacji sprawców przestępstw.

Rząd wskazywał wcześniej, że nowe przepisy mają dostosować zasady współpracy do obecnych zagrożeń związanych m.in. z wojną na Ukrainie, działalnością grup dywersyjnych oraz zagrożeniami hybrydowymi.

Umowa między rządem RP a gabinetem ministrów Ukrainy, którą w grudniu 2025 r. podpisali we Lwowie szefowie resortów spraw wewnętrznych obu państw, Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko, zastępuje wcześniejsze porozumienie obowiązujące od 1999 r.

Ustawa ratyfikacyjna wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

