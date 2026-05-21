Ratyfikacja umowy Polska-Ukraina. Prezydent podpisał ustawę

Porozumienie zakłada rozszerzenie współpracy służb obu państw m.in. w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, przemytu broni i narkotyków, cyberprzestępczości oraz terroryzmu i sabotażu.
Dokument przewiduje również szybszą wymianę informacji między organami ścigania, możliwość prowadzenia wspólnych działań operacyjnych i szkoleń, a także współpracę przy poszukiwaniu osób ściganych oraz identyfikacji sprawców przestępstw.
Rząd wskazywał wcześniej, że nowe przepisy mają dostosować zasady współpracy do obecnych zagrożeń związanych m.in. z wojną na Ukrainie, działalnością grup dywersyjnych oraz zagrożeniami hybrydowymi.
Umowa między rządem RP a gabinetem ministrów Ukrainy, którą w grudniu 2025 r. podpisali we Lwowie szefowie resortów spraw wewnętrznych obu państw, Marcin Kierwiński i Ihor Kłymenko, zastępuje wcześniejsze porozumienie obowiązujące od 1999 r.
Ustawa ratyfikacyjna wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
