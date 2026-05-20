Morawiecki: Rząd Tuska może doprowadzić Polskę do katastrofy

Pod hasłem "Razem dla Polski i Polaków" ulicami Warszawy przeszła duża demonstracja zorganizowana przez "Solidarność". Demonstracja rozpoczęła się o godzinie 12.00. Protestujący wyruszyli z Placu Zamkowego ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi i Matejki. Zatrzymali się też przed Pałacem Prezydenckim. Demonstranci wyrazili swój sprzeciw wobec kontynuowania przez rząd Donalda Tuska tzw. polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ponieważ polityka ta niszczy polską gospodarkę i pauperyzuje społeczeństwo.

Dla Radia Wnet, które ma swoją siedzibę na ulicy Krakowskie Przedmieście z widokiem na Placu Zamkowym, manifestację skomentował były premier Mateusz Morawiecki. Polityk brał udział w wydarzeniu.

Morawiecki: Rząd Tuska może doprowadzić do katastrofy

– Mam nadzieję na takie przebudzenie narodu, jakie miało miejsce właśnie w Polsce, ponad 40 lat temu. Tego potrzebujemy. Obudź się, Polsko! – powiedział wiceprezes PiS. Poseł podkreślił, że obecna ekipa rządząca wykazuje się tak rażącą niekompetencją, że bezpośrednio zagraża stabilności państwa w kluczowych obszarach.

– Mam nadzieję, że tak, bo coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje na to, że ten rząd nie tylko nie potrafi rządzić, ale może doprowadzić do katastrofy. Do katastrofy gospodarczej, a to co ostatnio widzimy w dziedzinie bezpieczeństwa może doprowadzić także do katastrofy bezpieczeństwa Polski – powiedział Morawiecki.

Morawiecki: Da się powstrzymać politykę klimatyczną UE

Krzysztof Skowroński zapytał, czy są realne szanse na zablokowanie lub głęboką rewizję unijnej polityki klimatycznej. W ocenie byłego szefa rządu kluczem do sukcesu na arenie międzynarodowej jest asertywność oraz jedność całego obozu patriotycznego.

– Mamy szansę, będziemy zjednoczeni i będziemy potrafili mocno i asertywnie bronić naszych racji, tak jak wtedy, kiedy ja byłem premierem, jak do końca 2023 roku. Żadne zielone łady nie były nam straszne. Żadne pakty migracyjne nie obowiązywały. Żaden Mercosur nie obowiązywał – przypomniał Mateusz Morawiecki.

– Najlepszym dowodem tego jest to, że w kampanii wyborczej 2023 roku ani Pakt Migracyjny, ani Zielony Ład, ani żaden Mercosur nie były głównym tematem tamtej kampanii – dodał polityk.

