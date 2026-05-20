Były premier do Tuska: Kto będzie następny?

W środę na oficjalnym profilu Mateusza Morawieckiego na platformie X pojawił się spot dotyczący relacji polsko-amerykańskich pod rządami Donalda Tuska. Były premier uderza w nim w swojego następcę, zarzucając mu wypychanie sojuszniczych wojsk z Polski, a co za tym idzie uderzanie w bezpieczeństwo naszego kraju.

Morawiecki uderza w Tuska najnowszym spotem. "Sabotażysta"

– Oni budują bezpieczeństwo, a ty niszczysz. W imię rzekomej solidarności europejskiej, wypychacz amerykańskie wojska, które Polska mogłaby przejąć od Niemiec – słyszymy na nagraniu. Dalej lektor podkreśla, że nawet gdyby Donald Tusk chciał negocjować w tej sprawie, to przez swoje wypowiedzi na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, którego określił mianem rosyjskiego agenta, nie ma wstępu do Białego Domu.

– Mamisz Polaków, że jesteś proamerykańskim premierem, a w międzynarodowych mediach podważasz wiarygodność sojuszu z USA. Lata temu wyprowadziłeś wielką Brytanię z Unii Europejskiej, teraz wyprowadzasz sojuszników z Polski. Kto będzie następny? Czas na #TuskExit – kwituje lektor.

"Słowa, które przejdą do historii"

To nie pierwszy raz, kiedy były premier uderza w Donalda Tuska za jego działania w ramach relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ledwie w ubiegłym tygodniu Morawiecki podkreślał, że polski rząd powinien dążyć do stałej, a nie tylko rotacyjnej obecności wojsk USA na naszym terytorium. Chodzi o zlokalizowanie w Polsce, nie tylko bazy wojskowej, ale także dowództwa dywizji, odpowiedniej infrastruktury, sprzętu czy magazynów amunicji.

– Tymczasem obecny premier, mój następca, mówi coś o podbieraniu żołnierzy, o solidarności europejskiej, aby ona nie była naruszona. Te słowa o podbieraniu będą symbolem bardzo złej polityki, przejdą do historii i zapiszą się czarnymi głoskami jako słowa albo politycznego nieudacznika albo kogoś, kto ma złą wolę albo jeszcze coś gorszego. O jakim podbieraniu mówi pan Tusk? O czym on mówi? – pytał Morawiecki.

