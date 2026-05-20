Nigeryjskie wojsko poinformowało w środę (20 maja), że wspólne operacje sił Nigerii i Stanów Zjednoczonych doprowadziły w ostatnich dniach do śmierci 175 bojowników Państwa Islamskiego (ISIS) w północno-wschodniej części kraju.

Jak podaje agencja prasowa Reuters, wśród zabitych mają być także wysocy rangą dowódcy ugrupowania.

Trump: Zabiliśmy zastępcę dowódcy ISIS

Według nigeryjskiej armii, w trakcie nalotów i operacji lądowych zlikwidowano m.in. Abd-al Wahhaba, odpowiedzialnego za logistykę, finanse i planowanie ataków ISIS.

Wcześniej, w osobnej operacji, miał zginąć Abu-Bilal al-Minuki, określany jako drugi najważniejszy przywódca Państwa Islamskiego na świecie.

"Nie będzie już terroryzował mieszkańców Afryki ani pomagał w planowaniu operacji wymierzonych w Amerykanów. Wraz z jego wyeliminowaniem globalna działalność ISIS uległa znacznemu osłabieniu. Dziękuję rządowi Nigerii za współpracę przy tej operacji" – napisał prezydent USA Donald Trump w sobotę (16 maja) w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Wspólna operacja wojskowa USA i Nigerii

Dowództwo AFRICOM potwierdziło udział sił amerykańskich w działaniach przeciwko terrorystom, zaznaczając, że operacja została przeprowadzona we współpracy z nigeryjską armią i bez strat po stronie USA oraz Nigerii.

Ataki były wymierzone w struktury Państwa Islamskiego Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP), działającego głównie w regionie jeziora Czad. Nigeryjskie wojsko podało, że zniszczono również magazyny broni, punkty kontrolne i sieci finansowe bojowników.

Północno-wschodnia Nigeria od ponad 15 lat pozostaje areną walk z islamistycznymi ugrupowaniami Boko Haram i ISWAP. Konflikt pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar i doprowadził do masowych przesiedleń ludności.

Czytaj też:

Wiceszef MSZ Rosji wymienia kraje, w których terroryści używają zachodniej broni pochodzącej z Ukrainy