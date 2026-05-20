Nowa umowa UE z USA. Jest wstępne porozumienie

Porozumienie dotyczy umowy handlowej zawartej w lipcu 2025 r. przez prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen podczas spotkania w szkockim Turnberry.

Według ustaleń podjętych w nocy z wtorku na środę (20 maja), zerowe stawki celne mają objąć m.in. amerykańską soję, orzechy, wybrane ryby, owoce morza oraz karmę dla zwierząt domowych. Z preferencji wyłączono jednak produkty uznawane za wrażliwe, takie jak wołowina, drób i cukier.

Uzgodniono również mechanizmy umożliwiające Komisji Europejskiej zawieszenie preferencji handlowych, jeśli USA nie będą przestrzegać warunków porozumienia, m.in. poprzez podniesienie ceł na europejskie samochody powyżej ustalonego poziomu 15 proc.

Cła na stal i aluminium kością niezgody

Kwestia ceł na stal i aluminium pozostaje nierozstrzygnięta. Negocjacje w tej sprawie mają być kontynuowane, ponieważ dotychczas nie udało się uzgodnić limitów importowych ani zasad preferencyjnego dostępu europejskich produktów do rynku amerykańskiego.

Wstępne porozumienie musi zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie UE.

Napięcia w stosunkach UE-USA

W ostatnich miesiącach Parlament Europejski kilkukrotnie wstrzymywał procedowanie umowy w związku z napięciami politycznymi między UE i USA, m.in. po groźbach administracji Trumpa dotyczących Grenlandii oraz sporach wokół amerykańskich ceł.

Minister handlu Cypru Michael Damianos, którego kraj sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE, ocenił, że utrzymanie "stabilnego, przewidywalnego i zrównoważonego partnerstwa transatlantyckiego" leży w interesie obu stron.

Mimo zawartego porozumienia w Brukseli utrzymują się obawy, że administracja USA może nadal wykorzystywać politykę celną jako narzędzie nacisku wobec Unii Europejskiej.

