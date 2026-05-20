Wałęsa znów to zrobił. "Cholera, uwierzył"

O swoich relacjach z Donaldem Trumpem Lech Wałęsa mówił we wtorek w Strasburgu. Były przywódca przekonywał w rozmowie z dziennikarzami, iż ma swój udział w tym, że to właśnie ten polityk sięgnął po władze w Stanach Zjednoczonych.

Lech Wałęsa o Donaldzie Trumpie: Zachęciłem go, by został prezydentem

– Ja czuję się trochę winny, bo go zachęciłem, by został prezydentem – zaczął swoją opowieść były prezydent.

– Kiedyś, jeszcze przed jego pierwszym kandydowaniem, on mnie zaprosił na swoje posesje na kolację. Bardzo miło było, wypytywał mnie i tak zmęczył, że już miałem dość jego pytań. I mówię tak: panie, ja byłem elektrykiem, robotnikiem i byłem prezydentem, to pan nie może? – opowiadał Wałęsa, po czym dodał: "Cholera, on uwierzył i wygrał. Potem próbowałem to odkręcać. Powiedziałem, że nie bardzo jego pomysły i tak dalej. A więc dzisiaj mam".

Wałęsa wyróżniony w Parlamencie Europejskim. Otrzymał Europejski Order Zasługi

Przypomnijmy, że wizyta Lecha Wałęsa w Strasburgu miała związek z uroczystością, jaka odbyła się we wtorek w siedzibie Parlamentu Europejskiego. W jej trakcie były prezydent, a także były premier Jerzy Buzek oraz była kanclerz Niemiec Angela Merkel zostali uhonorowani Europejskim Orderem Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej.

Lech Wałęsa otrzymał wyróżnienie m.in. za "decydującą rolę w pokojowym zakończeniu rządów komunistycznych w Polsce jako przywódca Solidarności" oraz "niezłomne zaangażowanie na rzecz wartości europejskich". – Przyjmuję to jako uznanie zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stałem. Zależy mi na tym, aby Unia i pokolenie posolidarnościowe odniosło sukces. Chciałbym się do tego przyczynić – stwierdził były prezydent.

