Ziobro w stanie czy mieście Waszyngton? Żurek skonsternowany

W środowej porannej rozmowie w Polsat News, pojawił się temat wcześniejszych informacji dotyczących możliwego pobytu Zbigniewa Ziobry w stanie Waszyngton. Minister Waldemar Żurek zaznaczył, że informacje są nadal sprawdzane.

– Chciałbym dowiedzieć się tego przede wszystkim od Amerykanów, którzy roztoczyli jakiś parasol ochronny nad Zbigniewem Ziobro. No i chciałbym, żeby stanął przed polskim sądem. Mieliśmy pierwotnie takie informacje, że przebywa w stanie Waszyngton – powiedział.

Prowadzący Marcin Fijołek dopytywał, czy chodzi o stan Waszyngton czy miasto Waszyngton. – To dwie zupełnie różne rzeczy – wskazał. – Ja miałem informacje, że w stanie Waszyngton i sprawdzamy te informacje. Mówię o tym najbardziej znanym "Waszyngtonie", nie chcę jednak nic więcej ujawniać. Badamy to – odpowiedział minister.

– Wiemy, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Są różne informacje dotyczące tego gdzie zamieszkuje, pod jakim adresem, ale ja takich faktów nie chcę ujawniać, bo one nie są potwierdzone – powiedział Waldemar Żurek.

Prokuratora Generalny odniósł się również do wpisu byłego ministra sprawiedliwości, w którym apelował o jak najszybsze skierowanie wniosku ekstradycyjnego. – Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, ale mamy też świadomość jak działają sądy federalne w Stanach Zjednoczonych. Czekamy do września. Czekamy, może będzie szybciej, nie wiem tego – mówił.

Ujawniono, kto pomógł Ziobrze uzyskać wizę do USA

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, dokąd przybył z Budapesztu. Na Węgrzech za rzadów Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny. Po zmianie władzy w tym kraju przeniósł się do USA. Jak wynika z najnowszych ustaleń Reutersa, o wydaniu wizy dla polskiego polityka zdecydował zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.

Wiceszef amerykańskiej dyplomacji, kierując do wysokich urzędników Biura Spraw Konsularnych polecenie wydania wizy, miał uzasadnić pilność sprawy, przedstawiając ją jako "kwestię bezpieczeństwa narodowego".

