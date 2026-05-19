Żurek ostrzega Amerykanów ws. Ziobry. Mówi o "dużym problemie"

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał podczas rozmowy z dziennikarzami, że polskie władze nie dysponują wieloma informacjami na temat pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Rządzący, jak przekazał, próbują różnymi drogami ustalić, w jaki sposób były minister trafił do tego kraju oraz jaki ma status. Minister potwierdził również wcześniejsze medialne doniesienia, w myśl których prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję Ziobry.

– Nie będziemy opuszczać rąk. Polityka tu nie ma znaczenia. Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny. Czekamy na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania – powiedział, po czym dodał: "M jesteśmy gotowi. Chcielibyśmy, żeby sąd szybciej to rozpoznawał". – Na pewno będziemy też drogą dyplomatyczną ustalać, czy Ziobro ma jakiś specjalny parasol polityczny w USA – powiedział.

Żurek zapowiada kolejne działania ws. Ziobry. Będzie próba unieważnienia paszportu genewskiego

Według szefa resortu sprawiedliwości, polityk PiS "stanie się dużym problemem dla amerykańskich polityków" ponieważ – jak przekonywał – "amerykańska opinia publiczna jest bardzo wyczulona na kwestię malwersacji finansowych dokonanych przez polityków".

Z informacji przekazanych przez Żurka wynika ponadto, że jeśli Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych na paszporcie genewskim, rząd podejmie próbę unieważnienia tego dokumentu. – Zobaczymy jaki wtedy Ziobro będzie miał status w Stanach Zjednoczonych – podkreślił.

Ujawniono, kto pomógł Ziobrze uzyskać wizę do USA

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, dokąd przybył z Budapesztu. Na Węgrzech za rządów Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny. Po zmianie władzy w tym kraju przeniósł się do USA. Jak wynika z najnowszych ustaleń Reutersa, o wydaniu wizy dla polskiego polityka zdecydował zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau.

Wiceszef amerykańskiej dyplomacji, kierując do wysokich urzędników Biura Spraw Konsularnych polecenie wydania wizy, miał uzasadnić pilność sprawy, przedstawiając ją jako "kwestię bezpieczeństwa narodowego".

