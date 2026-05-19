"Wojna polsko-polska". Zaproszenie na konferencję patriotyczną w Warszawie

Wydarzenie zostało przygotowane z okazji czwartej rocznicy działalności Stowarzyszenia oraz w związku ze niedawnym świętem jego patrona – św. Andrzeja Boboli.

Konferencja rozpocznie się o godz. 18:00. Godzinę wcześniej, o 17:00, w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz Polaków na Kresach.

Tegoroczne wydarzenie będzie poświęcone problemowi podziałów społeczno-politycznych w Polsce. Punktem wyjścia do dyskusji stanie się przypadająca w tym roku setna rocznica zamachu majowego – wydarzenia, które na trwałe wpisało się w historię polskich konfliktów politycznych i bratobójczych walk. Wykład poświęcony przebiegowi i skutkom zamachu wygłosi publicysta i historyk Leszek Żebrowski.

Następnie odbędzie się debata publicystyczna dotycząca współczesnych napięć społecznych i politycznych w Polsce. W panelu udział wezmą: Łukasz Warzecha, Zbigniew Parafianowicz, Rafał Otoka-Frąckiewicz oraz Jerzy Karwelis.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zakupić książki autorstwa m.in. zaproszonych gości i publicystów. Organizatorzy przewidzieli również urodzinowy tort dla uczestników konferencji.

Wstęp na konferencję jest wolny. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia „Wspólnota i Pamięć”. Tygodnik „Do Rzeczy” objął wydarzenie patronatem medialnym. Na kanale YouTube „Do Rzeczy” będą mogli Państwo śledzić transmisję na żywo z przebiegu konferencji.