Awantura o Zielony Ład. Cieszyński do Bosaka: Pokaż dowody

W środę 20 maja o godz. 12 w Warszawie rozpocznie się organizowana przez NSZZ "Solidarność" manifestacja pod hasłem "Razem dla Polski i Polaków". Związkowy będą domagać się przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, która w ich ocenie prowadzi do upadku polskiego przemysłu, likwidacji tysięcy miejsc pracy i pogorszenia bytu polskich pracowników.

Konfederaci dołączą do protestu

W proteście udział wezmą przedstawiciele Konfederacji. Lider partii, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, opublikował wpis. Podkreśla, że Konfederacja krytykowała Zielony Ład "od początku" i ostrzegała przed skutkami "już wtedy, gdy Mateusz Morawiecki odmawiał zawetowania Zielonego Ładu, a Jarosław Kaczyński tłumaczył Polakom, że 'odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie'". "Byliśmy przeciwko wtedy, i jesteśmy przeciwko też teraz, gdy to rząd Donalda Tuska wdraża założenia Zielonego Ładu – na szkodę Polski" – napisał.

"Dziś coraz więcej środowisk rozumie to, przed czym od lat ostrzegaliśmy, że Zielony Ład to projekt niszczący gospodarki państw Unii Europejskiej, a w szczególności Polski. To uderzenie w konkurencyjność polskiej gospodarki i portfele zwykłych ludzi. Rosnące koszty energii, ogrzewania, transportu, produkcji rolnej i przemysłowej nie są zjawiskiem naturalnym, ale konsekwencją konkretnych decyzji politycznych. Odpowiadają za nie konkretni politycy, konkretne rządy i konkretne ugrupowania" – zaznacza Krzysztof Bosak.

Wicemarszałek podkreśla, że tę politykę można i trzeba odwrócić decyzjami politycznymi. "Dlatego potrzebny jest szeroki sprzeciw społeczny. Rolnicy, pracownicy, przedsiębiorcy, energetycy, górnicy i konsumenci mają wspólny interes. Trzeba zatrzymać politykę, która osłabia naszą gospodarkę i pozycję polityczną" – podsumował.

Cieszyński zarzuca Bosakowi podawanie nieprawdy

Do wpisu Bosaka odniósł się poseł PiS Janusz Cieszyński. Były wiceminister w rządzi Mateusza Morawieckiego zarzuca politykowi Konfederacji mijanie się z prawdą. "Krzysiek, nie da się skutecznie walczyć o zmianę polityki UE jeśli w obozie do niej dążącym będziemy zamiast faktów posługiwać się nieprawdą" – zwrócił się do wicemarszałka Sejmu.

"8 lat rządów PiS to nieustanna walka o ograniczenie wpływu nierozsądnej polityki klimatycznej Brukseli. Jest to bardzo dobrze udokumentowane, a także było publicznie dyskutowane wiele razy, także podczas debaty Mateusza Morawieckiego i Sławomira Mentzena. Nie było żadnej rezygnacji z weta, był za to sprzeciw wobec celu klimatycznego na 2050 rok oraz niezliczona ilość działań dyplomatycznych mających na celu odsunięcie kolejnych ograniczeń w swobodzie życia i prowadzenia biznesu w Europie" – napisał.

"To nie przypadek, że do dziś w Unii nie obowiązuje dopychany od 2022 roku ETS2, który dołożyłby kolejny unijny podatek – tym razem od transportu i mieszkalnictwa. Decyzje w tych sprawach zapadały większością kwalifikowaną i chociaż jest to jawne naruszenie procedur, składane przez Polskę protesty w tej sprawie były systematycznie ignorowane przez Brukselę. Jeśli masz dowody na to, że było inaczej to proszę – pokaż je tutaj. Inaczej to słowo przeciwko dokumentom, stenogramom i faktom" – zakończył Cieszyński.

Czytaj też:

UE: Polacy mocno zaniepokojeni zbliżającymi się wydarzeniamiCzytaj też:

Nawrocki chce referendum. Tak Polacy w sondażu oceniają pomysł prezydenta