Kard. Grzegorz Ryś spotkał się na Wawelu z premierem Węgier

Po bazylice archikatedralnej oprowadził go metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś. Królewska katedra na Wawelu to pierwszy przystanek premiera Węgier w stolicy Małopolski. Przewodnikiem Pétera Magyara w tym wyjątkowym miejscu był metropolita krakowski.

Kard. Grzegorz Ryś pokazał delegacji najważniejsze części świątyni, ze szczególnym uwzględnieniem tych, nawiązujących do dziedzictwa polsko-węgierskiego. Premier Węgier złożył wieńce przy Krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego, a wcześniej przed pomnikiem św. Jana Pawła II przed katedrą.

Ostatnim punktem wizyty na wawelskim wzgórzu była rozmowa, w której poza metropolitą krakowskim uczestniczyli dziekan Krakowskiej Kapituły Katedralnej, ks. Jacek Urban oraz proboszcz, ks. Paweł Baran. Kard. Grzegorz Ryś podarował Péterowi Magyarowi miedzioryt, przedstawiający widok miasta Krakowa z Zamkiem Królewskim i Wisłą. Pochodzi on z dzieła Alaina Mannessona Malleta "Description de l’Univers" opublikowanego po raz pierwszy w Paryżu 1683 roku. Premier Węgier złożył wpis wpis do księgi pamiątkowej.

"Polak, Węgier, dwa bratanki". Wizyta Magyara wPolsce

"Jestem w drodze na moją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce jako premier. Przylatujemy do pięknego Krakowa rejsem komercyjnym przez Wiedeń, skąd jeszcze dziś wieczorem udamy się pociągiem do Warszawy. W skład delegacji premiera wchodzą: minister spraw zagranicznych Anita Orbán, minister gospodarki i energii István Kapitány, minister transportu i inwestycji Dávid Vitézy, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi, minister ds. relacji społecznych i kultury Zoltán Tarr oraz minister rolnictwa i żywności Szabolcs Bóna. Przeprowadzimy oficjalne rozmowy z premierem Polski. Spotkam się również z prezydentem Polski, a także z marszałkiem Sejmu i marszałkiem Senatu" – poinformował we wtorek około południa premier Magyar w serwisie X.

Premier Węgier w Polsce będzie do czwartku: "W czwartek rano udam się z Warszawy do Wiednia, gdzie odbędę również oficjalne rozmowy z kanclerzem i prezydentem Austrii". Dodał, że w czwartek wieczorem wróci pociągiem do Budapesztu.