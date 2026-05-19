Szokujące słowa o UFO. Były współpracownik CIA ujawnia

Puthoff, który w przeszłości pełnił funkcję doradcy w Programie Zaawansowanych Zastosowań Systemów Broni Aerokosmicznej (AAWSAP), działającym pod auspicjami amerykańskiego wywiadu, i badacz finansowany przez CIA, ujawnił kulisy sprawy w podcaście Steve’a Bartletta "The Diary of a CEO".

Badacze wskazują na cztery gatunki istot

Ekspert zwrócił uwagę na kwestię wydobywania istot z rozbitych statków kosmicznych.

– Osoby zaangażowane w proces wydobywania, twierdzą, że istnieją co najmniej cztery typy. Cztery odrębne typy – zauważył dr Puthoff. – Nie miałem bezpośredniego dostępu do tych informacji, ale wierzę osobom, z którymi rozmawiałem – że istnieją cztery odrębne typy życia – dodał.

89-letni badacz nie przedstawił jednak szczegółów dotyczących natury wspomnianych gatunków obcych.

Nie jest to odosobniona opinia. Amerykański dziennik "New York Post" przypomniał, że dr Eric Davis, wieloletni współpracownik i kolega dr. Hala Puthoffa z programu AAWSAP, twierdził w rozmowie z 2025 roku, że wspomniane gatunki, których ciała miały zostać wydobyte z rozbitych statków, to "niewielkie szare humanoidy, insektoidy, reptilianie oraz nordycy". Według jego relacji, wspomniane istoty są różnego wzrostu, mają odrębne cechy i zróżnicowany poziom inteligencji, choć – jak podkreślił – dwa ostatnie z wymienionych gatunków górują nad pozostałymi inteligencją.

Pentagon publikuje tajne dokumenty o UFO

Pentagon opublikował w maju br. nowe dokumenty dotyczące niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP), określanych potocznie jako UFO.

Są to materiały "nigdy wcześniej nieujawnione" – podkreślił Departament Wojny USA w komunikacie zamieszczonym w piątek (8 maja). Zapowiedział kolejne publikacje, które mają być sukcesywnie udostępniane.

"Amerykanie mają teraz natychmiastowy dostęp do odtajnionych akt rządu federalnego dotyczących UAP. Najnowsze filmy, zdjęcia i oryginalne dokumenty źródłowe z całego rządu Stanów Zjednoczonych znajdują się w jednym miejscu – bez konieczności uzyskania zezwolenia" – podał Pentagon w serwisie X.

