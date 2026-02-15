Padło pytanie o kosmitów. Zaskakująca odpowiedź Obamy

Zaskakująca wypowiedź Baracka Obamy padła w sobotnim odcinku podcastu Briana Tylera Cowena.

Barack Obama: Istoty pozaziemskie są prawdziwe. Co ze Strefą 51?

Były amerykański przywódca odniósł się w nim do jednej z teorii spiskowych, w myśl której kosmici są przetrzymywani w Strefie 51, czyli bazie wojskowej USA w Nevadzie, służącej do testów zaawansowanych technologii lotniczych. Zaprzeczając tej teorii, polityk zapewnił: "Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych".

Jednocześnie Obama stwierdził, że istoty pozaziemskie są "prawdziwe". Zastrzegł, że nigdy nie miał okazji zobaczyć ich na własne oczy.

W wywiadzie były prezydent USA został również zapytany o to, na jakie pytanie chciałby znać odpowiedź. – Gdzie są kosmici? – odparł. Polityk nie rozwinął swojej wypowiedzi, zaś prowadzący jej nie zgłębiał. Pytanie to padło bowiem w serii pytań błyskawicznych na sam koniec rozmowy. Nie jest więc pewne, na ile Obama mówił poważnie, a na ile było to żartobliwe nawiązanie do poruszonej wcześniej teorii spiskowej.

Media zwracają jednak uwagę, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Barack Obama odnosi się do tematu istot pozaziemskich. W programie "The Tale Late Show" w 2021 roku polityk stwierdził żartobliwie, iż istnieją granice tego, co może publicznie ujawnić na temat kosmitów. Już w pełni poważnie były prezydent mówił wówczas o różnego rodzaju materiałach sugerujących istnienie obcych.

– Prawdą jest to – i mówię poważnie – że istnieją nagrania i zapisy obiektów na niebie, które dokładnie nie wiemy, czym są – oświadczył. Słowa te odnosiły się m.in. do nagrań radarowych wykonanych kilkanaście lat temu przez drony amerykańskich sił powietrznych oraz opublikowane przez Pentagon w 2021 roku nagrania Marynarki Wojennej przedstawiające niezidentyfikowane obiekty na niebie. Obama przyznał we wspomnianym wywiadzie, że amerykański rząd nie był w stanie wytłumaczyć pochodzenia niektórych anomalii ani przewidzieć ich zachowania podczas lotu.

Technologia UFO w rękach Amerykanów?

Warto nadmienić, że z inicjatywy Pentagonu i NASA w Stanach Zjednoczonych powstały specjalne zespoły zajmujące się badaniem niewyjaśnionych zjawisk. Ponadto w 2023 roku głośno było o słowach byłego oficera wywiadu i członka zespołu Pentagonu ds. UFO. David Grusch podczas wysłuchania przed podkomisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów zeznał pod przysięgą, że Stany Zjednoczone od lat 30. XX w. posiadają technologię o pochodzeniu pozaziemskim, jak i ciała obcych istot.

