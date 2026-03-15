"O rety, rety, Mentzen się obraża". Poseł PiS uderza w lidera Konfederacji

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w ubiegłą sobotę w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

W swoim pierwszym przemówieniu Przemysław Czarnek użył sformułowania „OZE-sroze”, odnosząc się do odnawialnych źródeł energii.

Według kandydata na premiera „silne państwo stając u boku Karola Nawrockiego, ma pojechać do Brukseli i powiedzieć: nie mamy już ETS w Polsce, nie ma żadnego ETS – wypowiadamy to”.

– Nasze firmy nie będą tego płacić. Nie mamy żadnego waszego miksu energetycznego, Zielonego Ładu, OZE-sroze, dofinansowanych z dopłatami. My mamy miks węglowy, bo my mamy bogactwa naturalne i wara wam od nich, my mamy węgiel – powiedział Przemysław Czarnek.

Mentzen uderza w PiS. "Powinni uważać na słowa"

Sławomir Mentzen ocenił w piątek w Polsat News, że „to jest jakaś piaskownica, którą trzeba obśmiać”. Lider Nowej Nadziei, współlider Konfederacji powiedział również, że politycy PiS powinni uważać na słowa, ponieważ za półtora roku będą potrzebować jego głosów.

Fogiel odpowiada Mentzenowi

Do słów Sławomira Mentzena odniósł się w Polsat News Radosław Fogiel, poseł PiS.

– O rety, rety, Sławomir Mentzen się obraża już a priori i straszy, że zabierze zabawki i piaskownicę. Mam wrażenie, że to nie Prawo i Sprawiedliwość intensywnie atakuje Sławomira Mentzena tylko wprost przeciwnie – powiedział.

Radosław Fogiel ocenił, że „to Sławomir Mentzen odbija się od ściany do ściany”.

– Najpierw próbuje wszystkich przekonywać, że on nie będzie debatować z Czarnkiem, bo to Jarosław Kaczyński wszystkim rządzi, a w cytowanej przez Pana rozmowie mówił, że on z Jarosławem Kaczyńskim nie będzie rozmawiał i nie widzi w nim partnera. Trochę zabrakło konsekwencji – stwierdził.

