"Grozisz mi?". Mentzen ostro do ambasadora USA

Nie cichną echa wtorkowych wydarzeń w Sejmie. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz skrytykował z mównicy sejmowej działania Izraela na Bliskim Wschodzie.

Burza w Sejmie. Berkowicz mocno uderzył w Izrael

– Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa. Ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie? Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej – dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści i się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc odcina się policzek, amputuje się rączkę – mówił.

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak... – stwierdził Berkowicz, po czym wyciągnął flagę Izraela, na której widniała swastyka zamiast gwiazdy Dawida.

Mentzen kontra ambasador USA

Zachowanie parlamentarzysty spotkało się z reakcją ambasady Izraela oraz polskiego MSZ. Co ciekawe, do zabrania głosu w tej sprawie zobowiązany poczuł się również ambasador USA. Tom Rose zareagował na te wydarzenia, odpowiadając na wpis Sławomira Mentzena, zamieszczony na platformie X. Polityk Konfederacji udostępnił wideo z wystąpieniem Berkowicza i opatrzył je komentarzem w języku angielskim. Stwierdził w nim, że Izrael to nowa III Rzesza.

"Wstydźcie się, wstydźcie się, wstydźcie się! Może nawet zauważyliście, że my, Żydzi, nie jesteśmy już tak łatwi do pomiatania, prawda? Bronimy się z całych sił, bez przeprosin – stoimy po stronie naszych przyjaciół i wiemy, jak walczyć i pokonać naszych wrogów!" – napisał do Mentzena Rose.

"Grozisz mi?" – odparł w odpowiedzi do amerykańskiego dyplomaty lider Konfederacji.

