Poseł Konfederacji będzie miał kłopoty? Czarzasty zapowiada konsekwencje

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz skrytykował z mównicy sejmowej działania Izraela na Bliskim Wschodzie. – Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa. Ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie? Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej – dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści i się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc odcina się policzek, amputuje się rączkę – mówił.

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak... – stwierdził Berkowicz. Następnie wyciągnął flagę Izraela, na której widniała swastyka.

Czarzasty potępia zachowanie Berkowicza

Kancelaria Sejmu opublikowała na platformie X komunikat, w którym przekazała, że marszałek Włodzimierz Czarzasty "stanowczo potępił skandaliczne zachowanie" posła Konfederacji. "Tego rodzaju działania stanowią rażące naruszenie powagi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad debaty parlamentarnej. W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm" – czytamy.

Wskazano, że zdarzenie "jest szczególnie oburzające" w Dniu Pamięci Holokaustu (Jom Ha-Szoa). "Instrumentalne używanie symboliki nazistowskiej w debacie publicznej stanowi rażące przekroczenie granic dopuszczalnej wypowiedzi" – podkreślono.

Będzie wniosek o ukaranie

Marszałek Czarzasty podjął decyzję o przygotowaniu wniosku do prezydium Sejmu o ukaranie Berkowicza na podstawie artykułu regulaminu Sejmu, mówiącego o naruszeniu powagi parlamentu. Na posła Konfederacji może zostać nałożona kara finansowa.

Czarzasty polecił także służbom prawnym Kancelarii Sejmu przeanalizowanie możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie art. 137 par. 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi obcego państwa) i art. 256 Kodeksu karnego (propagowanie nazizmu).

"Kancelaria Sejmu podkreśla, że Sejm RP pozostaje miejscem debaty demokratycznej, opartej na odpowiedzialności, szacunku i poszanowaniu pamięci historycznej" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Izrael dokonuje zbrodni przeciwko ludzkości? Bartoszewski: Nie