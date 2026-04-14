Berkowicz wyciągnął flagę Izraela ze swastyką. "Nowa III Rzesza"

Konrad Berkowicz wystąpił na sejmowej mównicy, oskarżając Izrael o dokonywanie "ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem". Poseł Konfederacji opisał, z drastycznymi szczegółami, działania militarne Izraelczyków na Bliskim Wschodzie. Mówił o stosowaniu przez stronę izraelską zakazanej broni oraz niewyobrażalnym cierpieniu cywilów, w tym kobiet i dzieci.

– Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa. Ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny na Ukrainie? Otóż tak, że Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do ich śmierci przez uduszenie. Więcej – dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie. Kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści i się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc odcina się policzek, amputuje się rączkę – powiedział Berkowicz.

"Izrael to nowa III Rzesza"

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak... – stwierdził poseł Konfederacji. Następnie wyciągnął flagę Izraela, na której widniała swastyka.

Z ław poselskich dało się usłyszeć okrzyki "skandal!". Na zachowanie Konrada Berkowicza zareagował także marszałek Sejmu. – Panie pośle, pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione – oznajmił. Chwilę później na mównicy pojawił się Sławomir Ćwik z klubu Centrum. – Panie marszałku, wnoszę o sporządzenie stosownego stenogramu i przekazanie tego do polskiej prokuratury w celu wszczęcia postępowania – oświadczył.

Ambasador USA reaguje

Zachowanie polityka Konfederacji stanowczo potępił również ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. "WSTYD WSTYD WSTYD. Może nawet zauważyłeś, że my Żydzi nie jesteśmy już tacy łatwi do popychania, prawda? Bronimy się z całej siły bez przepraszania – stajemy murem za naszymi przyjaciółmi i wiemy, jak walczyć i pokonywać naszych wrogów!!!" – napisał na platformie X.

Użycie zakazanej broni

Już w październiku 2023 r. Human Rights Watch, organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, oskarżyła Izrael o używanie białego fosforu podczas operacji wojskowych w Libanie i Strefie Gazy.

Biały fosfor to toksyczny i skrajnie łatwopalny środek chemiczny, który zapala się samoczynnie w powietrzu w temperaturze około 34 stopni Celsjusza. Palący się fosfor osiąga temperaturę ponad 1000 stopni, powodując głębokie oparzenia. Konwencja Genewska z 1980 r. zabrania wykorzystywania bojowych środków rażenia zawierających tę substancję.

