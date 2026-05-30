Dosadne słowa Bryłki. "Ten, kto gloryfikuje ludobójców, ten sam siebie hańbi"

Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym w środę dekrecie prezydent Ukrainy ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prezydent Ukrainy wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Jednostka "Bohaterów UPA". Zełenski zostanie pozbawiony Orderu Orła Białego?

Po tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

– Bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – poinformował w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Bryłka: Ten, kto gloryfikuje ludobójców, ten sam siebie hańbi

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, oceniła w Kanale Zero, że "ten, kto gloryfikuje ludobójców, ten sam siebie hańbi".

– Order Orła Białego powinien zostać prezydentowi Zelenskiemu odebrany i moim zdaniem tutaj nie powinno być żadnej wątpliwości – podkreśliła.

Anna Bryłka dodała, że to, co ją chyba w tej sytuacji najbardziej martwi, to "jak długo my, jako Polacy, polska klasa polityczna, polski establishment będzie udawał, że na Ukrainie nic się nie dzieje".

– To znaczy gloryfikacja banderowców, gloryfikacja UPA, to jest proces, który zachodzi na Ukrainie od wielu już lat. I od wielu lat brakowało odpowiedniej reakcji ze strony polskiego rządu, ze strony polskich władz, aby cały czas mówić i tłumaczyć, jaka jest prawda historyczna – powiedziała.

Europoseł Konfederacji podkreśliła, że "skandaliczna jest ta wypowiedź polskiej ambasady, w której cytuję, że »każde państwo ma prawo kształtować własną pamięć historyczną, Polska nie zamierza narzucać innym interpretacji historii«".

UPA dokonywała ludobójstwa na Wołyniu

– Drodzy państwo, fakt historyczny, prawda historyczna – Ukraińska Powstańcza Armia dokonywała rzezi na Wołyniu, dokonała ludobójstwa na Wołyniu i to jest fakt historyczny, który nie podlega interpretacji – zauważyła Anna Bryłka.

