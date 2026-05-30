Kosiniak-Kamysz uderza w Nawrockiego i opozycję. "Siedzą w oślej ławce"

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w sobotę w podpisaniu umowy w ramach programu SAFE w zakładzie Dezamet.

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w ramach programu SAFE w sobotę podpisanych będzie 29 umów na kwotę 78 mld zł. – To jest absolutny rekord – ocenił.

Pożyczka SAFE. Kosiniak-Kamysz uderza w Nawrockiego i opozycję

Szef MON skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za weto ustawy wdrażającej SAFE.

– W logice partii politycznej, w logice opozycji, można być przeciwko rządowi – mówił.

Dodał, że "w logice prezydenta RP, w logice opozycji, w logice jakiejkolwiek partii politycznej, nie można być przeciwko bezpieczeństwu".

– Mówią do mnie: "będziesz siedział". Dzisiaj w oślej ławce siedzą prezydent Nawrocki, siedzi PiS i Konfederacja, bo nie chcieli budowy silnej, bezpiecznej Polski. Nie zgodzili się i dlatego dzisiaj ich tutaj nie ma. Chciałbym, żeby przyjechali tu, do Huty Stalowa Wola i żeby przeprosili. Na przeprosiny wobec tych, którzy są w polityce nie liczę i nie oczekują, ale chciałbym, żeby przeprosili pracowników Huty Stalowa Wola, pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mieszkańców Podkarpacia, mieszkańców Stalowej Woli, Nowej Dęby, Jasła, mieszkańców Siemianowic Śląskich, Ożarowa, Grudziądza, Bydgoszczy, Gdańska, Warszawy, Jelcza, Wrocławia... mógłbym tak wyliczać bez końca – wyliczał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zaznaczył, że "prawie w każdym powiecie" jest fabryka produkująca komponenty.

Rząd wdraża SAFE mimo weta prezydenta

8 maja w Warszawie podpisano umowę pożyczkową SAFE. Polska umowa została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Podpisali ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

