Pościg za motocyklistą. Radiowóz wypadł z drogi, policjanci ranni

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek (29 maja) wieczorem w Krakowie. Podczas pościgu za kierowcą motocrossa policyjny radiowóz wypadł z drogi i stoczył się na tory kolejowe – poinformował lokalny serwis malopolskie24.info.

Dwóch funkcjonariuszy policji zostało rannych. Jeden z nich trafił do szpitala, gdzie walczy o życie.

Kraków. Dramatyczny pościg za motocyklistą

Wszystko zaczęło się wówczas, gdy patrol policji zauważył młodego mężczyznę, który poruszał się motocrossem w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu, wykonując niebezpieczne manewry, m.in. jeździł na jednym kole. Policjanci podjęli próbę zatrzymania kierowcy do kontroli. Ten zaczął uciekać, więc mundurowi ruszyli za nim w pościg.

W pewnym momencie radiowóz wypadł z drogi na tory kolejowe. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierujący radiowozem policjant został przetransportowany do szpitala w stanie ciężkim. Jadąca za nim funkcjonariuszka została ranna – doznała głównie potłuczeń i jej życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca motocrossa porzucił swój pojazd i zaczął uciekać pieszo. Został zatrzymany przez inny patrol. Według wstępnych ustaleń policji, młody mężczyzna mógł już wcześniej stwarzać zagrożenie na ulicach Krakowa.

Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przesłuchali świadków. Trwa wyjaśnienia dokładnych okoliczności wypadku z udziałem radiowozu. Zatrzymany motocyklista ma zostać przesłuchany w sobotę (30 maja). Najprawdopodobniej usłyszy zarzuty związane z niezatrzymaniem się do kontroli drogowej, stworzeniem zagrożenia w ruchu drogowym i ucieczką przed policją.

Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że brawurowa jazda może prowadzić do tragicznych konsekwencji – zarówno dla sprawcy, jak i dla osób wykonujących obowiązki służbowe.

