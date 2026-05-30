"Meldunek z ostatniej chwili!". Tusk: Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa

Premier Donald Tusk na platformie X ogłosił – jak to określił – "meldunek z ostatniej chwili!".

"Sobota to 29 umów na 79 miliardów! Wszystko w polskich firmach. To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa" – dodał szef rządu.

Rząd podpisał umowę na pożyczkę SAFE mimo weta prezydenta

8 maja w Warszawie podpisano umowę pożyczkową SAFE. Polska umowa została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Podpisali ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

Zaliczka z pożyczki SAFE wpłynęła do Polski. Podpisano pierwsze umowy

Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że wpłynęła pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE w wysokości 6 mld euro. Zaliczka, według zapowiedzi rządu, miała wpłynąć do Polski "w ciągu kilku dni" od podpisania umowy.

Środki, które Polska pożycza z unijnego programu dozbrajania SAFE, to 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld euro. Polska, będąca największym beneficjentem programu. Rząd wnioskował o dofinansowanie 139 projektów.

Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisano w czwartek. Dotyczyły one dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Premier Donald Tusk mówił w czwartek, że do 30 maja zagospodarowano w około 40 kompleksowych umowach 100 mld zł w ramach programu SAFE. Podkreślił, że ogółem 180 mld zł dla Polski z unijnego programu to "coś absolutnie bez precedensu", dodając, że z tych pieniędzy korzystać będzie ponad 10 tys. polskich firm.

