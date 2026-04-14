Flaga Izraela ze swastyką w Sejmie. Oświadczenie MSZ

Poseł Konrad Berkowicz w ostrych słowach skrytykował w Sejmie Izrael, wskazując, że siły zbrojne tego państwa dokonują "ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem". Poseł Konfederacji opisał, z drastycznymi szczegółami, działania militarne Izraelczyków na Bliskim Wschodzie. Wspomniał w tym kontekście o stosowaniu przez stronę izraelską zakazanej broni w postaci bomb fosforowych oraz niewyobrażalnym cierpieniu cywilów, w tym kobiet i dzieci. Berkowicz podkreślił, że zginęło kilkadziesiąt razy więcej dzieci niż podczas całej wojny na Ukrainie.

– Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem – powiedział otwarcie poseł Konfederacji. Na koniec wystąpienia w trybie wniosków formalnych parlamentarzysta wyciągnął flagę Izraela, na której widniała swastyka wkomponowana we flagę Izraela.

MSZ potępia Berkowicza

Resort spraw zagranicznych opublikował w tej sprawie oświadczenie, w którym uznał gest posła Berkowicza za "niedopuszczalną i karygodną" "prowokację".

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najostrzejszy sposób potępia posłużenie się przez posła Konrada Berkowicza symbolem swastyki wpisanym we flagę Państwa Izrael" – czytamy w komunikacie MSZ.

Dalej resort kierowany przez Radosława Sikorskiego pisze: "Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich, wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości".

"Polacy mają szczególny obowiązek dbania o pamięć historyczną związaną z Zagładą, największą zbrodnią na terenach okupowanych. Jakiekolwiek prowokacje uznać należy za karygodne i niedopuszczalne" – podsumowuje Ministerstwo.

"Antysemicki horror w polskim parlamencie". Ambasada Izraela grzmi

