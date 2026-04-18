Papież na prestiżowej liście. Obok Trumpa i Xi

Wybór Amerykanina na papieża był "punktem zwrotnym w historii Kościoła rzymskokatolickiego" – napisał legendarny hollywoodzki reżyser Martin Scorsese w okolicznościowym artykule.

Przyznał, że ze strony nowej głowy Kościoła oczekuje świeżych impulsów, w tym również większego udziału świeckich w kierowaniu Kościołem.

100 najbardziej wpływowych ludzi świata. Leon XIV obok Trumpa i Xi

Obok papieża, na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata w 2026 roku, znalazło się wiele osobistości ze wszystkich środowisk: prezydent USA Donald Trump, przywódca Chin Xi Jinping, a także aktorka Dakota Johnson (znana m.in. z "Pięćdziesięciu twarzy Greya") i brytyjska piosenkarka Victoria Beckham.

Leon XIV nie jest pierwszym papieżem, który znalazł się na tej "liście 100" amerykańskiego magazynu. Wielokrotnie byli tam jego poprzednicy: Franciszek (sześć razy) i Benedykt XVI (trzy razy) – przypomniała niemiecka agencja katolicka KNA.

W sobotę (18 kwietnia) Leon XIV przyleciał do stolicy Angoli, Luandy, gdzie rozpoczął się trzeci etap jego podróży apostolskiej do Afryki. Wcześniej papież odwiedził Kamerun i Algierię, a w niej trzeci największy meczet na świecie.

