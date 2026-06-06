Po co premierowi akcja Cienkowskiej? Dąbrowska-Pieczyńska: Oto plan Tuska

Mimo ewidentnie negatywnej reakcji społecznej minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska nie ustaje w próbach przekonania Polaków, że powinni dopłacać z podatków do składek ZUS osobom, które specjalnie powołana komisja uzna za artystów. Minister z Polski 2050 opublikowała materiał, nazwany "Ministra u artystów", w którym chciała przekonać do dopłacania do składek ZUS rozmową z osobą określoną jako "malarka". Pech chciał, że twórczość jej rozmówczyni jest ogólnodostępna w sieci i każdy na własne oczy mógł się przekonać, do czego miałby dopłacać.

Projekt ustawy o dopłacaniu do składek ZUS uznanych za artystów

Komentujący zwrócili uwagę, że nie każdy, kto tworzy rozmaite dzieła jest z automatu artystą. Jest to zawód dużego ryzyka i jedynie części podejmujących próbę zarabiania w ten sposób, uda się osiągnąć cel. Pozostali zawsze mogą zająć się sztuką hobbystycznie i dalej starać się przebić, ale w żaden sposób nie znaczy to, że reszta grup zawodowych powinna dopłacać im do składek emerytalnych i zdrowotnych.

Na popularnym kanale "Wolność Słowa" czytamy: "Kiedy namalowałaś kilkaset obrazów, ale nie masz na życie, bo nikt tego nie chce kupić, to normalna osoba powie Ci, że pora zmienić zawód i malować w wolnym czasie. Ale my w rządzie nie mamy normalnych osób, tylko Cienkowską, która sama żyła z drenowania publicznych pieniędzy".

Warzecha: Cienkowska olbrzymim obciążeniem dla rządu

Łukasz Warzecha zwrócił także uwagę na polityczny aspekt całej sprawy.

"Powtarzam: pani Marta Cienkowska staje się olbrzymim obciążeniem dla rządu. Wbrew wrażeniu, jakie może powstać internetowo, duża część wyborców KO też nie jest zachwycona propozycją, żeby dopłacać do ludzi smarujących wulgarne obrazki na ścianach" – napisał publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

Dąbrowska-Pieczyńska: Plan Tuska to dobić Polskę 2050

Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska, także publicystka tygodnika "Do Rzeczy" wyraziła opnie, że inicjatywa Cienkowskiej nie dotrwa do etapu prezydenckiego weta, co nie oznacza jednocześnie, że szybko zniknie z agendy.

"Projekt dopłat dla artystów i kolejne popisy minister Cienkowskiej gwarantują, że nikt tego nie zablokuje. Wręcz przeciwnie – propozycja będzie procedowana w parlamencie długo i szczegółowo tak, aby każdy w Polsce dowiedział się, co szykuje minister z Polski 2050. Dobić ją politycznie, a wraz z nią PL2050. Oto plan Donalda Tuska. Marta Cienkowska zupełnie nie czuje, co jest na nią szykowane, stąd "ministra u artystów", a na ścianach w tle dupy i biusty" – czytamy w jej wpisie na X.

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