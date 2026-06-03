"A czy Ty chcesz płacić na pseudo-artystów?". Spot Konfederacji

Rząd forsuje projekt ustawy o dopłacaniu z budżetu państwa, czyli z podatków do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe. Grupa ta miałaby zostać uprzywilejowana względem innych grup zawodowych. Ma też powstać liczna, dobrze opłacana komisja, która będzie rozpatrywać wnioski o przyznanie statusu zawodowego artysty.

Konfederacja: Ty chcesz płacić na pseudo-artystów?

Przeciwko projektowi stanowczo wystąpiła Konfederacja. Ugrupowanie zbiera już podpisy pod wotum nieufności wobec minister kultury Marty Cienkowskiej. Projektu broni zaś m.in. Jaś Kapela, który wyraził zdziwienie, że kasjerka na kasie w Lidlu zarabia więcej niż od po 15 latach – jak to określił – "pracy intelektualnej". Do celebryty dołączyła niego Klementyna Suchanow. W pogardliwym wpisie porównała "polskiego chłopa" do "artysty".

Tymczasem na profilach w socjal mediach ukazał się spot Konfederacji pokazujący zdaniem formacji istotę przygotowywanej regulacji z ekonomicznego punktu widzenia. Materiał został wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji. Konfederacja przekazuje w nim, że rządzący chcą dofinansować pieniędzmi podatników twórców, których dzieła nie cieszą się powodzeniem konsumentów, więc nie przynoszą też oczekiwanych zysków. Konfederacja zadaje pytanie "czy chcesz płacić na pseudo-artystów".

Poniżej link do spotu Konfederacji:

https://www.facebook.com/reel/1251445277067703

Dopłaty z podatków do składek ZUS cudzoziemców

Z projektu ustawy wynika z niego, że obok polskich obywateli do dopłat na składki uprawnieni mają być między innymi:

Obywatele wszystkich państw Unii Europejskiej przebywający w Polsce

Cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt stały lub czasowy

Cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce STATUS UCHODŹCY

Cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą

Obywatele Wielkiej Brytanii na podstawie umowy o Brexicie

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