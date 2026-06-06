Mentzen zakpił z Cienkowskiej. "Zapraszam na darmowy spacer dendrologiczny!"

Jak poinformował w ubiegłym tygodniu Kanał Zero, firma Cienkowskiej przez trzy lata wygrywało przetargi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Przedsiębiorstwo powstało w 2016 r. jako firma konsultingowa, która oferowała usługi związane z kampaniami reklamowymi, mediami społecznościowymi czy strategiami marketingowymi. Zlecenia ze stołecznego ratusza miały przynieść firmie prawie 1,67 mln zł.

W ofercie przedsiębiorstwa Cienkowskiej były również "spacery dendrologiczne". Właśnie o tę kwestię zapytał minister kultury i dziedzictwa narodowego dziennikarz Polsat News.

– To jest oprowadzanie po przestrzeni leśnej (...), w którym przewodnik opowiada o tym, jakie to są drzewa, czym one się charakteryzują, kiedy na przykład wypuszczają liście – wyjaśniła szefowa resortu.

Gdy dziennikarz zwrócił uwagę, że internauci wyrażają zdumienie faktem, że za tego typu działalność można dostać tak duże dofinansowanie ze stołecznego ratusza, Marta Cienkowska odpowiedziała, że nie chodziło wyłącznie o spacery. – To była bardzo duża usługa, którą prowadziłam jako przedsiębiorca dla zarządu dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy i rzeczywiście przed swoim życiem politycznym prowadziłam bardzo dobrze prosperujący biznes, z którego zrezygnowałam dlatego, żeby wesprzeć Trzecią Drogę – tłumaczyła minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Spacer z Mentzenem. Za darmo

Nawiązując do tych informacji, Sławomir Mentzen z Konfederacji ogłosił własną inicjatywę, ale za darmo.

"Zapraszam na darmowy spacer dendrologiczny po warszawskich Łazienkach! Podczas spaceru leśnik poopowiada nam, jakie gatunki drzew można spotkać w tym słynnym parku. Spróbujemy też odróżnić sosnę od dębu, a ponadto dowiemy się wielu cennych ciekawostek takich jak to, że wiosną drzewa wypuszczają liście, a jesienią je zrzucają. Rynkowa wartość takiego spaceru to 1,7 mln zł! A my go organizujemy kompletnie za darmo. Tam trzeba być. Taka okazja może się już nie powtórzyć! Spacer będzie nie tylko darmowy, ale też ekskluzywny. W Łazienkach rosną szlachetne gatunki drzew, a minister Cienkowska organizowała spacery dendrologiczzne po zwykłym, pospolitym lesie. Zaczynamy o 17 przy wejściu od strony ul. Myśliwieckiej!" – napisał w serwisie X.

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