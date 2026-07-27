Zajączkowska-Hernik pogratulowała Józefaciukowi. "Za mówienie o tym!"

W rozmowie z tygodnikiem "Wprost" Marcin Józefaciuk, poseł wybrany z list Koalicji Obywatelskiej, który w trakcie kadencji został parlamentarzystą niezrzeszonym, opisał mechanizm, który stosuje koalicja rządząca przy procedowaniu niektórych projektów ustaw.

– Niektóre ustawy, które idą do prezydenta specjalnie mają ukryte różne rzeczy, różne wrzutki (...), żeby pan prezydent musiał je zawetować, żeby następnie można było grzać politycznie dyskusję, że prezydent zawetował i jest przeciwko na przykład kobietom, zamiast najpierw stworzyć ustawę, która jest ustawą minimalną i ewentualnie później ją zmieniać – mówił.

– Coraz więcej ustaw tak wygląda. Popatrzmy na rzecznika praw ucznia. Sama ta ustawa nie była aż tak mocno zła, ale jednak wprowadzała dużą dysproporcję pomiędzy ciałami szkoły, różnymi organami szkoły, więc trzeba było ją zawetować – dodał.

– W większości ustaw właśnie tak jest, że albo trzeba je zawetować, albo podpisać ze świadomością, że nie jest to dobre – zauważył Józefaciuk.

Zajączkowska-Hernik: Gratulacje za mówienie o tym!

Do jego słów odniosła się eurodeputowana Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. "Gratulacje dla Marcina Józefaciuka za mówienie o tym! Możemy się różnić politycznie, ale są kwestie, w których, jeżeli ma się zdolność honorową, pewna granica jest nienaruszalna, aby państwo działało dobrze i klarownie. Między innymi nie psuje się dobrych projektów ordynarnymi wrzutkami, żeby mieć za co grzać przeciwnika" – skomentowała za pośrednictwem platformy X. "Dziękuję" – zareagował Józefaciuk.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2025 r. Marcin Józefaciuk odszedł z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej został zawieszony w prawach członka klubu KO. Powodem były spory z kierownictwem ugrupowania oraz krytyka działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

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