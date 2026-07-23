"Gra na omijanie Polski". Zajączkowska-Hernik uderza w Zełenskiego

W połowie lipca powstała nowa koalicja antybalistyczna. W jej skład nie weszła Polska.

Koalicja antybalistyczna. W jej składzie nie ma Polski

"My, przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wlk. Brytanii, Holandii i Ukrainy, uznajemy rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, ogłaszamy dzisiaj rozpoczęcie prac nad utworzeniem czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej" – napisano w oświadczeniu liderów państw tworzących nową koalicję militarną, która powstała z inicjatywy Ukrainy.

Według portalu Onet.pl, przedstawiciele rządu premiera Donalda Tuska twierdzą, że "z jednej strony Ukraina nie chciała nas w Antybalistycznej Koalicji Rakietowej, ale z drugiej strony – zabrakło nam determinacji, żeby starać się o członkostwo".

Zajączkowska-Hernik: Ukraina zablokowała udział Polski

Ewa Zajączkowska-Hernik odnosząc się do tej sprawy oceniła we wpisie na platformie X, że Ukraina zablokowała udział Polski w europejskiej koalicji obrony przeciwrakietowej.

"Dziesięć państw, w tym Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Holandia i Ukraina, ogłosiło utworzenie nowego sojuszu obronnego z uwagi na »rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego«. Dlaczego na liście nie ma Polski?" – zapytała.

Przypomniała, że "jednej strony Ukraina nie chciała nas w antybalistycznej koalicji rakietowej, ale z drugiej strony zabrakło nam determinacji, żeby starać się o członkostwo" — tak w polskich mediach przedstawiciele rządu tłumaczą brak obecności naszego państwa.

Ewa Zajączkowska-Hernik zwróciła uwagę, że Wirtualna Polska zapytała o to Mychajło Podolaka, głównego doradcę prezydenta Ukrainy, ale – jak oceniła – "ten uciekał od odpowiedzi i nie chciał przyznać dlaczego blokują nasz udział w koalicji obrony przeciwrakietowej".

"Zełenski od dawna gra na omijanie Polski"

"Zełenski od dawna gra na omijanie Polski w ważnych sprawach międzynarodowych, próbując rozgrywać sprawy przede wszystkim z Niemcami i w ten sposób wchodzić w nasze miejsce na europejskiej arenie. Tak jest choćby w sprawie trwających już negocjacji dotyczących wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, czy w kwestii domagania się od Komisji Europejskiej, by wymusiła na Polsce otwarcie rynku na wszystkie produkty rolne z Ukrainy. Wyraźnie widać, że nasi sąsiedzi chcą budować swoją pozycję kosztem roli naszego państwa" – stwierdziła.

Zdaniem europoseł Konfederacji "dlatego tym bardziej polskie władze powinny zacząć prowadzić stanowczą i asertywną politykę wobec Ukrainy, czego domagam się od początku!". "Musimy negocjować twardo w każdej sprawie i bronić pozycji Polski w Europie, a nie robić za bankomat i dawać wszystko za nic!" – dodała.

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