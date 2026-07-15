Nowa koalicja bez Polski. "To jest tragedia"

W Europie powstała nowa koalicja antybalistyczna. W jej skład nie weszła Polska.

"My, przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wlk. Brytanii, Holandii i Ukrainy, uznajemy rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, ogłaszamy dzisiaj rozpoczęcie prac nad utworzeniem czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej" – czytamy w oświadczeniu liderów państw tworzących nową koalicję militarną, która powstała z inicjatywy Ukrainy.

Polska poza koalicją antybalistyczną

Według portalu Onet.pl, przedstawiciele rządu premiera Donalda Tuska twierdzą, że "z jednej strony Ukraina nie chciała nas w Antybalistycznej Koalicji Rakietowej, ale z drugiej strony – zabrakło nam determinacji, żeby starać się o członkostwo".

Koalicja antybalistyczna. Czy to ważna inicjatywa?

Marcin Ociepa, poseł PiS, były wiceszef MON, pytany, czy jego zdaniem koalicja antybalistyczna jest ważną inicjatywą, odpowiedział, że "wszystko na to wskazuje, że jest to bardzo ważna koalicja".

– Wskazuje na to skala, czyli liczba państw, które już do niej przystąpiły, a także materia – chodzi o bardzo pogłębioną współpracę nie tylko wojskową, ale także technologiczną, przemysłową i wywiadowczą. Być może tak naprawdę będzie ona pierwszym europejskim instrumentem odstraszenia i obrony kontynentu, takim, o którym Europa Zachodnia zawsze marzyła – ocenił.

Koalicja antybalistyczna bez Polski. "Kolejna porażka Tuska"

Pytany o fakt, że w koalicji antybalistycznej nie znalazła się Polska i doniesienia portalu Onet.pl, Marcin Ociepa przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki odpowiada za relacje amerykańskie, rząd odpowiada za europejskie.

– Karol Nawrocki dowodzi, rząd zawodzi – stwierdził.

Poseł PiS podkreślił, że "to jest kolejna porażka Donalda Tuska w Europie, który obiecywał na początku kadencji, że nikt go w Europie nie ogra, a tymczasem w sprawach zupełnie zasadniczych, jak nasze bezpieczeństwo, zawodzi".

– Po raz kolejny Polska jest na marginesie i wbrew rzeczywistości, wbrew położeniu geograficznemu Polski, wbrew potencjałowi polskiej armii, który zbudowaliśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy. Polska jest na marginesie. Tak, jakby była państwem zupełnie oddalonym od Rosji, zupełnie małym z niewielką armią, a jest zupełnie odwrotnie. Polska dzisiaj ma wszelkie dyspozycje do tego, żeby odgrywać rolę lidera obronności w Europie, a to, że jest na marginesie, to jest tragikomedia – tłumaczył.

Zdaniem Marcina Ociepy to "z jednej strony to pokazuje, że Donald Tusk nie jest sprawczy w Europie, z drugiej strony – to jest tragedia dla Polski, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa".

– Bo kogo pierwszego by taka tarcza antybalistyczna chroniła? Polskę. A nas w tym projekcie nie ma. To jest bardzo niepokojące – stwierdził.

Ukraina nie chciała Polski?

Były wiceszef MON dopytywany, czy jeżeli jest prawdą, że Ukraina nie chciała Polski w koalicji antybalistycznej i o czym doświadczy, odpowiedział, że "jeżeli to Ukraina, będąca poza Unią Europejską i poza NATO, rozgrywa Polskę, która jest wewnątrz Unii Europejskiej i wewnątrz NATO, to jest to miara upadku dyplomacji pod rządami Radosława Sikorskiego".

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