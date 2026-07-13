W Europie powstała nowa koalicja z Ukrainą. Na liście nie ma Polski

Dziesięć państw europejskich, w tym Ukraina, ogłosiło w poniedziałek (13 lipca) po spotkaniu w Paryżu utworzenie koalicjo, która będzie rozwijać europejskie zdolności antybalistyczne.

"My przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, W. Brytanii, Holandii i Ukrainy, uznajemy rosnące zagrożenie ze strony pocisków balistycznych, a także coraz większe znaczenie zdolności obronnych dla bezpieczeństwa kontynentu europejskiego, ogłaszamy dziś rozpoczęcie prac nad utworzeniem czysto obronnej Antybalistycznej Koalicji Rakietowej" – napisano w oświadczeniu.

Koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski

Przywódcy państw założycielskich poinformowali, że celem inicjatywy będzie opracowanie wspólnych wymagań operacyjnych, powołanie technicznych grup roboczych, określenie mechanizmów zarządzania oraz przygotowanie planu działania prowadzącego do osiągnięcia przez koalicję pierwszych zdolności operacyjnych.

Jak zaznaczono w dokumencie, działania będą prowadzone z poszanowaniem rozwiązań konstytucyjnych obowiązujących w poszczególnych państwach oraz ich zobowiązań międzynarodowych.

Spotkanie w Paryżu. Polskę reprezentuje Tusk

W poniedziałek w Paryżu odbywa się spotkanie koalicji chętnych, na którym Polskę reprezentuje premier Donald Tusk.

"Rozmowy będą dotyczyć możliwych działań po ewentualnym zawieszeniu broni lub zawarciu porozumienia pokojowego i zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie" – poinformowała Kancelaria Premiera.

We wtorek (14 maja) na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona Tusk będzie obserwował paradę wojskową podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego Francji – Dnia Bastylii. W defiladzie udział weźmie polski poczet sztandarowy z Pułku Reprezentacyjnego Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Czytaj też:

Czy przekazywanie broni Ukrainie zwiększa bezpieczeństwo Polski? Wyniki sondażu