Czy przekazywanie broni Ukrainie zwiększa bezpieczeństwo Polski? Wyniki sondażu

42,2 proc. Polaków uważa, że przekazywanie przez Polskę uzbrojenia Ukrainie w celu wsparcia jej obrony przed Rosją nie zwiększa bezpieczeństwa naszego kraju. Przeciwnego zdania jest 38,5 proc. respondentów, a 19,2 proc. nie ma opinii w tej sprawie – wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Jak zauważa "Rz", odpowiedzi różniły się w zależności od wieku, płci i preferencji politycznych respondentów.

Sondaż: Więcej Polaków uważa, że przekazywanie Ukrainie uzbrojenia nie wzmacnia bezpieczeństwa Polski

– Zdanie, że przekazywanie broni Ukrainie nie poprawi bezpieczeństwa Polski nieco częściej wyrażają kobiety (44 proc.) niż mężczyźni (40 proc.). W poprawę polskiego bezpieczeństwa w ten sposób wątpi blisko co druga osoba (49 proc.) w wieku od 35 do 49 lat i prawie trzech na pięciu badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (57 proc.) – powiedziała Dorota Cywińska z SW Research.

Jak dodała, częściej niż pozostali takie zdanie podzielają badani, których dochody nie przekraczają 3000 zł netto (46 proc.) oraz z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. osób (46 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 lipca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Polska przekazała Ukrainie pociski do systemów Patriot

Gazeta przypomina, że w ostatnich dniach głośno było o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych do obrony przed rosyjskimi Iskanderami.

Po ataku USA i Izraela na Iran antyrakiety do zestawów Patriot stały się jednymi z najbardziej poszukiwanych rodzajów uzbrojenia na świecie. Według doniesień amerykańskiej prasy, odwetowe uderzenia Teheranu na sojuszników Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej znacząco uszczupliły amerykańskie zapasy pocisków PAC-3.

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