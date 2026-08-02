Biskup o Ukraińcach: Ewangelia nie pozwala nam zamienić pamięci w nienawiść

– Chrześcijanin nie może pozwolić, aby pamięć o krzywdzie stała się źródłem kolejnej krzywdy – podkreślał. W bazylice w Leżajsku duchowny przewodniczył uroczystościom odpustowym Matki Bożej Anielskiej, czyli Porcjunkuli.

Odwołując się do historii tej małej kapliczki pod Asyżem, kolebki Zakonu Braci Mniejszych i miejsca, w którym św. Franciszek wybłagał u Chrystusa odpust zupełny dla wszystkich skruszonych grzeszników na całym świecie, w każdym czasie, bp Muskus zaznaczył, że Porcjunkula jest "szkołą przebaczenia".

– Jest jak otwarte ramiona kochającego ojca. Jest wołaniem Boga do wszystkich złamanych swoją grzesznością, zalęknionych i upadających – do tych, którzy szukają pokoju serca i prostego, dobrego życia – mówił krakowski biskup pomocniczy.

"Ból historii i pamięć o dawnych krzywdach mogą przerodzić się w niechęć"

Jak zauważył, łatwo jest mówić o przebaczeniu, dopóki "nie trzeba wymienić imienia człowieka, któremu mamy przebaczyć" i zachęcał do tego, by zastanowić się, komu wciąż nie potrafimy przebaczyć. – Może właśnie z tym imieniem trzeba dziś wejść do Porcjunkuli – dodał.

– Mądrość Porcjunkuli mówi nam o świecie rozdartym konfliktami i przemocą, który pilnie potrzebuje uzdrawiającej mocy przebaczenia. Widzimy wojny, cierpienie i ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Widzimy również, jak łatwo ból historii i pamięć o dawnych krzywdach mogą przerodzić się w niechęć do człowieka, który stoi dzisiaj obok nas – mówił bp Muskus.

Ubolewał nad tym, że w Polsce nie brakuje niechęci wobec Ukraińców, którzy znaleźli tutaj schronienie. – Chrześcijanin nie może pozwolić, aby pamięć o krzywdzie stała się źródłem kolejnej krzywdy. Możemy pamiętać o historii, domagać się sprawiedliwości i nazywać zło po imieniu, ale Ewangelia nie pozwala nam zamienić pamięci w nienawiść, a bólu w odrzucenie drugiego człowieka – komentował.

Jak dodał, wojny zaczynają się w ludzkich sercach. – Także te, które później wybuchają między państwami. Zanim pojawią się armie, rakiety i broń, są ludzkie decyzje – czyjaś ambicja, żądza władzy, lęk, pragnienie odwetu – wyjaśniał.

"Przebaczenie nie oznacza, że zło przestaje być złem"

Bp Muskus zauważył ponadto, że istnieją też wojny, których nie widać na mapach, toczące się między ludźmi, którzy kiedyś byli sobie bliscy. – Porcjunkula jest świętem przebaczenia, świętem łaski otwartych drzwi i rozpostartych szeroko ramion miłości. Jeśli jednak w moim sercu nie ma miejsca na słowa: "przebaczam i proszę o przebaczenie" – to Porcjunkula nie jest moim świętem – mówił krakowski biskup pomocniczy.

– Przebaczenie nie oznacza, że zło przestaje być złem. Nie oznacza, że mamy udawać, że nic się nie stało. Nie oznacza też, że mamy pozwolić, aby ktoś ponownie nas skrzywdził – stwierdził. Podkreślał, że w przebaczeniu chodzi o to, by doświadczenie krzywdy nie zatruło człowiekowi życia.

W 800 lat po śmierci św. Franciszka bp Muskus zauważył, że pragnienie Biedaczyny, który chciał "wszystkich posłać do nieba", wciąż jest aktualne. – Wszystkich. Bez względu na pochodzenie, status społeczny, poglądy czy przeszłość. Wszystkich. Przed Bogiem nikt nie jest skreślony – precyzował mówca.

– Franciszek przypomina nam, że Ewangelia zaczyna się tam, gdzie człowiek przestaje pytać: "Kto zasługuje na moją miłość?", a zaczyna pytać: "Co mogę zrobić, żeby drugi człowiek nie został sam?" – dodał.

Według niego, nie są tu potrzebne gotowe odpowiedzi, ale "trochę bardziej otwarte serca". – Porcjunkula jest przecież miejscem, w którym Bóg otwiera drzwi. Najpierw dla nas. A potem – przez nas – dla innych – podsumował franciszkański biskup.

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