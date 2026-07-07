Tusk zarzuca opozycji "antyukraińskie nastroje". "Nie będziemy w tym uczestniczyć"

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek, że łącznie przekazane Ukrainie donacje wyniosły około 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość ta wyniosła 1 mld 550 mln złotych, czyli ok. 10 proc. wszystkich donacji.

Co rząd PiS przekazał Ukrainie?

W latach 2022-2023 Ukrainie przekazano: czołgi T72, PT-91 i Leopard 2A4; transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty Rosomak, BRDM i BWP-1; sprzęt artyleryjski: AHS KRAB, 2S1 Goździk, BM21, moździerze 120mm i 60mm; bezzałogowe statki powietrzne Warmate i FlyEye; samoloty MiG-29; śmigłowce Mi-24; przeciwlotniczy zestaw rakietowy WEGA S-200; wyrzutnie NEWA S-125SC; zestawy przeciwlotnicze ZSU-23-4 (Szyłka) i ZSU-23-2; zestawy OSA wraz z rakietami. Ukrainie przekazano również rakiety do zestawów KUB; amunicję czołgową; amunicją artyleryjską; amunicję moździerzową; karabinki GROT, PKM, AKMS i SWD oraz wyposażenia osobiste żołnierza.

Rząd Tuska oddał Ukrainie pociski PAC-3. To bardzo drogi i deficytowy towar

Od 2024 roku do teraz Ukrainie przekazano m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot; bezpilotowy system SCAN EAGLE; pociski rakietowe; bomby lotnicze; przeciwpancerne pociski kierowane; pociski od granatników; aparatura, osprzęt i części zamienne do techniki lotniczej i pancernej oraz systemów przeciwlotniczych "NEWA"; amunicja czołgowa; amunicja artyleryjska; amunicja moździerzowa oraz wyposażenie indywidualne żołnierza.

Tusk odpowiada na krytykę opozycji. "Na pewno nie będziemy w tym uczestniczyć"

Opozycja skrytykowała fakt oddania Ukrainie przez rząd Donalda Tuska pocisków PAC-3 MSE – to towar deficytowy, w obliczu inwazji na Ukrainę oraz ataku USA i Izraela na Iran, a przy okazji bardzo drogi – jedna sztuka kosztuje kilka milionów dolarów.

Do sprawy odniósł się we wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

– Jeśli panowie Kaczyński, Mentzen, Bosak, Braun, mają zamiar się ścigać na antyukraińskie nastroje po to, aby zyskać jakaś popularność, to na pewno nie będziemy w tym uczestniczyć. Wręcz przeciwnie. Chcemy i tak jak robiliśmy to do tej pory, racjonalnie oceniać, co się opłaca, co się nie opłaca w relacjach z Ukrainą, nie jesteśmy naiwni – ocenił.

Szef rządu zauważył, że "kiedy trzeba bronić choćby polskiego rolnika przed nadmiernym importem z Ukrainy, to podejmowaliśmy twarde decyzje, ale w kwestii bezpieczeństwa, współpracy militarnej, obrony przed Rosją, będziemy dalej ściśle współpracować".

– Żadna polityczna hucpa Brauna czy Kaczyńskiego, czy Mentzena na pewno tego nie zmieni. Być może ktoś z nich wygra jakieś punkciki w rankingach popularności, ale Polska będzie na tym przegrywała na tym ponurym wyścigu na takie radykalne nastroje – stwierdził.

Premier zapowiada: Będziemy kontynuować wsparcie dla Ukrainy

Donald Tusk zapowiedział, że "my zdecydowanie będziemy kontynuować, wspólnie z naszymi sojusznikami z NATO, łącznie z Amerykanami, wsparcie dla Ukrainy".

– Wszystkie dotychczasowe formy pomocy były bardzo precyzyjnie koordynowane i ustalane z szefostwem NATO. Chodziło o to, aby akcja europejska i NATO-wska była dobrze i możliwie precyzyjnie skoordynowana. Także możecie być też państwo spokojni, Polska nie wyrywa się z wydatkami czy z donacjami do przodu przed innych. Działamy bardzo odpowiedzialnie i rozsądnie, ale (…) działamy po to, aby Rosja nie stanowiła większego niż do tej pory zagrożenia dla Polski, dla regionu, dla Europy – stwierdził szef rządu.

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