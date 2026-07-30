Premier zmienia plany. "Jest w drodze na Lubelszczyznę"

Chwilę po godz. 8:00 premier Donald Tusk potwierdził, że w trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. "Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach" – przekazał za pośrednictwem platformy X.

Wcześniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że zaplanowana na czwartek wizyta premiera Tuska w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) została odwołana. Szef rządu miał pojawić się tam razem z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim oraz ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim.

Rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka podał z kolei, że w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej "premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę".

Niezidentyfikowany obiekt na terytorium Polski

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych relacjonowało, że o godz. 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godz. 3:46 obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W rejon skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga maszyny zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim.

Lubelska Policja podała, że na polu pomiędzy Tarnawą-Kolonią a Tokarami, około 2 km od zabudowań, policjanci wykryci 10-metrowy krater oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Policja otrzymała zgłoszenie za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Teren został zabezpieczony, a na miejscu pracują przedstawiciele odpowiednich służb. O zdarzeniu powiadomiono m.in. Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

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