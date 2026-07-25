W sobotę Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu Telewizji Republika. Tematem był rozłam w PiS. Były szef rządu przedstawił swój punkt widzenia na całą sprawę i przypomniał swoje stanowisko wedle którego "do samego końca" miał starać się o zachowanie jedności partii. W jego opinii do rozłamu doprowadziła jednak wewnętrzna grupa "intrygantów".

Morawiecki kilkukrotnie podkreślił, dla Polski najważniejsze jest odsunięcie od władzy obecnej koalicji rządzącej pod wodzą Donald Tuska.

Morawiecki: Nigdy nie byłem doradcą Tuska

W piątkowym wywiadzie dla telewizji internetowej wPolsce 24. Jarosław Kaczyński wspomniał, że Mateusz Morawiecki był w przeszłości doradcą Donalda Tuska. Do tej wypowiedzi krótko ustosunkował się na antenie Republiki Morawiecki.

– Nigdy nie byłem żadnym doradcą Tuska. Żadnych dokumentów na ten temat nigdy pan nie zobaczy – powiedział były premier. – Byłem w radzie gospodarczej przy rządzie, która rzeczywiście starała się wypracować dla Polski najlepsze modele – tłumaczył, dodając, że Tusk nigdy nie skorzystał z rad wspomnianej rady gospodarczej. – Tyle w tym temacie – oznajmił lider Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Morawiecki: Nie mieliśmy planów założenia partii

Zapytany, czy wraz ze swoim otoczeniem jest gotowy do założenia partii politycznej, Morawiecki odpowiedział, że nie mieli takich planów, a przyszłość pokaże, co będzie dalej.

– Byliśmy bardzo zaskoczeni tym brutalnym wypchnięciem nas z PiS. Nie chcieliśmy tego, walczyliśmy do samego końca o zgodę.[...] Ręką wyciągnięta do zgody została odtrącona – powiedział.

– Nie mieliście takich planów, a ja oglądając np. telewizję wPolsce 24, słyszę z ust redaktora Biedronia, że od marca wy już macie wszystko przygotowane, nawet macie wskazanego przewodniczącego klubu parlamentarnego – dopytał dziennikarz.

– Jest to tak bzdurne kłamstwo, że naprawdę wstyd, że jakiś redaktor w jakiejś telewizji się czymś takim posługuje. Wystarczy popatrzeć, kiedy złożone zostały papiery na stowarzyszenie – dopiero w kwietniu, a strategia została być realizowana w maju. Mówić, że coś w marcu zostało przygotowane jest kompletnym nieporozumieniem. Spuśćmy na to zasłonę milczenia – powiedział Morawiecki.

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