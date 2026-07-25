Lisicki: Gdy pojawił się cień merytorycznej dyskusji, Kaczyński natychmiast ją przeciął

W najnowszym nagraniu na kanale Do Rzeczy na YouTube Paweł Lisicki skomentował finał rozgrywki między frakcjami Morawieckiego i jego oponentów z PiS. Ostatecznie Jarosław Kaczyńskie zdecydował, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie mogą być jednocześnie członkami partii i wobec niepodpisania deklaracji w tym zakresie przestają być członkami PiS.

Lisicki: Mało merytoryczny spór w PiS

Redaktor naczelny tygodnika omówił sprawę na kilku płaszczyznach. Poruszył m.in. kwestię przyczyn rozłamu i zwrócił uwagę, jak mało merytoryczny jest spór, którym żyła przez ostatnich kilkanaście dni polska scena polityczna. Jak powiedział, jest to raczej starcie o charakterze dworskim, gdzie zwaśnione frakcje zabiegają o względy pana, a niewiele mówi się o różnicach programowych, o ile takie w ogóle występują.

– A jak już pojawia się jakiś cień merytorycznej dyskusji – za sprawą Przemysława Czarnka, który powiedział, że Polska powinna natychmiast wstrzymać pomoc militarną dla Ukrainy tak długo, jak Ukraina nie wyrzeknie się nieludzkiej ideologii banderyzmu, wtedy nastąpiło zjednoczenie wszystkich poprawnościowych sił w Polsce, że w ogóle nie ma o tym mowy, że to działanie dla Kremla, dla Rosji i nie wolno takich rzeczy mówić – zauważył publicysta.

Antyrosyjski animusz Jarosława Kaczyńskiego

– Od Czarnka odciął się sam Jarosław Kaczyński, wierny dzierżyciel sztandaru antyrosyjskości w Polsce, który ogłosił, że w żadnym razie nikt nie może podejrzewać PiS o to, że nie ma w sobie dość antyrosyjskiego animuszu, że to w ogóle nie wchodzi w grę i sprawa Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona – przypomniał.

Lisicki wyjaśnił, dlaczego wspomina akurat o tej wypowiedzi. – Bo jeśli pojawił się cień szansy na dyskusję merytoryczną, np. proste pytanie: czy polityka, jaką PiS prowadził wobec Ukrainy po roku 2022 – a de facto wcześniej – była polityką słuszną, właściwą? Czy ktoś, kto ją prowadził powinien z powodu błędów – jeśli takie zostały popełnione – ponieść konsekwencje, czy nie? – zwrócił uwagę, dodając, że do dziś nie sposób uzyskać odpowiedzi na to proste w gruncie rzeczy pytanie.

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