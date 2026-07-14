Kaczyński upomina Czarnka po słowach o Ukrainie. "Sprawa zostanie wyjaśniona"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że stanowisko partii w tej sprawie pozostaje niezmienne, a sama wypowiedź byłego ministra edukacji zostanie omówiona przez władze ugrupowania.

Czarnek: UE powinna wstrzymać finansowanie Ukrainy

"Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" – napisał Jarosław Kaczyński w serwisie X.

Wypowiedź prezesa PiS jest reakcją na słowa Przemysława Czarnka, który w poniedziałek na antenie TV Republika mówił o zmianie polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy. – Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – powiedział polityk PiS. Czarnek przekonywał również, że Polska powinna wykorzystywać swoją pozycję w UE i NATO, aby wywierać presję na Ukrainę m.in. w kwestiach historycznych.

Tusk: To są idiotyczne słowa

Do wypowiedzi Czarnka odniósł się premier Donald Tusk. – Nie warto się zajmować panem Czarnkiem tak długo, dopóki nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. A mówiąc zupełnie serio, to jest właśnie ta licytacja na antyukraińskość. To jest polityka zabójcza. To są idiotyczne słowa – powiedział.

Premier przypomniał także decyzję rządu PiS o udzieleniu pomocy Ukrainie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. – Jeśli o jakiejś decyzji mogę powiedzieć tylko w samych superlatywach, to to była ta decyzja o udzieleniu natychmiastowej pomocy Ukrainie – stwierdził. Dodał również, że w interesie Polski leży skuteczna obrona Ukrainy przed Rosją.

Kosiniak-Kamysz: To zagraża bezpieczeństwu państwa

Słowa Przemysława Czarnka skomentował także wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – To, co opowiada pan Czarnek, te brednie, które wygaduje, że Unia Europejska powinna wstrzymać wsparcie dla walczącej Ukrainy, jest bardzo niebezpieczne. To zagraża bezpieczeństwu państwa polskiego i całej Europy – powiedział.

Szef MON przypomniał również ustalenia ostatniego szczytu NATO. – Jednym z postanowień szczytu NATO było dalsze wspieranie Ukrainy. (...) To jest jawne wystąpienie przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu – stwierdził. Dodał także, że w jego ocenie w polskiej racji stanu leży zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją, ponieważ oznacza to odsunięcie rosyjskich wojsk od granic Polski.

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