"To będzie pierwsza decyzja po zwycięskich wyborach". Czarnek ogłasza

Deklaracja padła w sobotę (11 lipca) w Chełmie podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej.

– Zaraz po zwycięskich wyborach, jeśli naród obdarzy nas zaufaniem, jedna z pierwszych, a nawet pierwsza decyzja to będzie przywrócenie pełnego sfinansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – oświadczył Czarnek.

Spór o Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej

W maju br. Sąd Apelacyjny w Lublinie odrzucił zażalenie Chełma w sprawie odebrania przez Ministerstwo Kultury 180 mln zł dotacji na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którą miasto otrzymało w ostatnich dniach rządów PiS.

W marcu br. w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego utworzenia Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. List podpisali szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Tusk: W Warszawie powstanie Mur Pamięci

Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości, jest prawda – stwierdził premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej.

Szef rządu zapowiedział w sobotę (11 lipca), że w Warszawie stanie Mur Pamięci "z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary".

Uroczystości upamiętniające ludobójstwo na Wołyniu odbyły się w cieniu ostrych napięć w stosunkach Polska-Ukraina, które zaostrzyły się po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA".

W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego, który przyznał mu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda.

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