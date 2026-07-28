Czarnek po wyroku TK ws. "homoślubów": Nie można zmieniać prawa rodzinnego tylnymi drzwiami
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Czarnek po wyroku TK ws. "homoślubów": Nie można zmieniać prawa rodzinnego tylnymi drzwiami

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Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek
Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek Źródło: PAP / Tomasz Wojtasik
Przemysław Czarnek skomentował wtorkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci.

Kandydat PiS na premiera ocenił, że orzeczenie potwierdza stanowisko jego ugrupowania.

"Polska Konstytucja jasno chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny"

"Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził to, o czym mówiliśmy od dawna – nie można obchodzić polskiej Konstytucji ani zmieniać prawa rodzinnego tylnymi drzwiami, za pomocą rozporządzeń czy interpretacji urzędniczych. Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją rozwiązania umożliwiające transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych" – napisał Czarnek.

"Polska Konstytucja jasno chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Tego fundamentu nie wolno podważać administracyjnymi sztuczkami ani próbami obchodzenia prawa. Bronimy polskich rodzin. Bronimy Konstytucji. Bronimy wartości, na których od pokoleń opiera się nasza wspólnota" – dodał.

Kotula kwestionuje wyrok TK

Odmienne stanowisko przedstawiła pełnomocnik rządu ds. równości Katarzyna Kotula. Krótko po ogłoszeniu orzeczenia napisała w mediach społecznościowych: "Nie pozwolimy, by upolityczniony Trybunał Konstytucyjny decydował o tym, kto w Polsce jest małżeństwem, a kto nie. Wyrok TK w sprawie transkrypcji nie ma żadnej mocy prawnej".

Dodała jednocześnie, że zgodnie z uchwałą Sejmu obecny skład Trybunału "utracił zdolność do wykonywania swoich funkcji", dlatego wydawane przez niego rozstrzygnięcia "nie mogą być uznawane w polskim systemie prawnym".

Wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że rozporządzenie ministra cyfryzacji z 22 maja 2026 r. jest niezgodne z art. 92 ust. 1 w związku z art. 18 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwia transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Wyrok zapadł jednogłośnie. Orzekał trzyosobowy skład: prezes TK Bogdan Święczkowski oraz sędziowie Stanisław Piotrowicz i Wojciech Sych.

Sprawa trafiła do Trybunału na wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zakwestionowali oni rozporządzenie podpisane 22 maja przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Nowelizacja zmieniała wzory aktów małżeństwa, zastępując rubryki "kobieta" i "mężczyzna" określeniem "mężczyzna/kobieta". Miało to umożliwić transkrypcję do polskiego rejestru stanu cywilnego małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.

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Źródło: X
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