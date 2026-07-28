Czarnek po wyroku TK ws. "homoślubów": Nie można zmieniać prawa rodzinnego tylnymi drzwiami

Kandydat PiS na premiera ocenił, że orzeczenie potwierdza stanowisko jego ugrupowania.

"Polska Konstytucja jasno chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny"

"Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził to, o czym mówiliśmy od dawna – nie można obchodzić polskiej Konstytucji ani zmieniać prawa rodzinnego tylnymi drzwiami, za pomocą rozporządzeń czy interpretacji urzędniczych. Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją rozwiązania umożliwiające transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych" – napisał Czarnek.

"Polska Konstytucja jasno chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Tego fundamentu nie wolno podważać administracyjnymi sztuczkami ani próbami obchodzenia prawa. Bronimy polskich rodzin. Bronimy Konstytucji. Bronimy wartości, na których od pokoleń opiera się nasza wspólnota" – dodał.

Kotula kwestionuje wyrok TK

Odmienne stanowisko przedstawiła pełnomocnik rządu ds. równości Katarzyna Kotula. Krótko po ogłoszeniu orzeczenia napisała w mediach społecznościowych: "Nie pozwolimy, by upolityczniony Trybunał Konstytucyjny decydował o tym, kto w Polsce jest małżeństwem, a kto nie. Wyrok TK w sprawie transkrypcji nie ma żadnej mocy prawnej".

Dodała jednocześnie, że zgodnie z uchwałą Sejmu obecny skład Trybunału "utracił zdolność do wykonywania swoich funkcji", dlatego wydawane przez niego rozstrzygnięcia "nie mogą być uznawane w polskim systemie prawnym".

Wyrok TK

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że rozporządzenie ministra cyfryzacji z 22 maja 2026 r. jest niezgodne z art. 92 ust. 1 w związku z art. 18 Konstytucji RP w zakresie, w jakim umożliwia transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Wyrok zapadł jednogłośnie. Orzekał trzyosobowy skład: prezes TK Bogdan Święczkowski oraz sędziowie Stanisław Piotrowicz i Wojciech Sych.

Sprawa trafiła do Trybunału na wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zakwestionowali oni rozporządzenie podpisane 22 maja przez ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Nowelizacja zmieniała wzory aktów małżeństwa, zastępując rubryki "kobieta" i "mężczyzna" określeniem "mężczyzna/kobieta". Miało to umożliwić transkrypcję do polskiego rejestru stanu cywilnego małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.

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